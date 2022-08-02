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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWDE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWDE
    Арт. Х12713295
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWDE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWDE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWDE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWDE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWDE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWDE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWDE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWDE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWDE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWDE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWDE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWDE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWDE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWDE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWDE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713295
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		80
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349 DWDE - профессиональный инструмент, отличающийся высокой мощностью и наличием трехскоростного редуктора. Корпус редуктора целиком изготовлен из металла, выделяется ударопрочностью и износостойкостью. Предусмотрена дополнительная рукоятка для комфортной работы. Дрель имеет три скоростных режима для удобной работы различной сложности.

        Преимущества

        • Тормоз моментально останавливает двигатель при отключении
        • Полостью металлический редуктор для лучшей защиты деталей от ударов
        • Трехскоростной редуктор для удобной работы с различными материалами
        • 16 позиций регулировки момента затяжки
        • Функция реверса
        • Отдельный переключатель режима работы на корпусе
        • Электронная регулировка скорости