Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWDE
Арт. Х12713295
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|80
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349 DWDE - профессиональный инструмент, отличающийся высокой мощностью и наличием трехскоростного редуктора. Корпус редуктора целиком изготовлен из металла, выделяется ударопрочностью и износостойкостью. Предусмотрена дополнительная рукоятка для комфортной работы. Дрель имеет три скоростных режима для удобной работы различной сложности.
Преимущества
- Тормоз моментально останавливает двигатель при отключении
- Полостью металлический редуктор для лучшей защиты деталей от ударов
- Трехскоростной редуктор для удобной работы с различными материалами
- 16 позиций регулировки момента затяжки
- Функция реверса
- Отдельный переключатель режима работы на корпусе
- Электронная регулировка скорости