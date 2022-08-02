Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWDE

Преимущества

Тормоз моментально останавливает двигатель при отключении

Полостью металлический редуктор для лучшей защиты деталей от ударов

Трехскоростной редуктор для удобной работы с различными материалами

16 позиций регулировки момента затяжки

Функция реверса

Отдельный переключатель режима работы на корпусе

Электронная регулировка скорости

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349 DWDE - профессиональный инструмент, отличающийся высокой мощностью и наличием трехскоростного редуктора. Корпус редуктора целиком изготовлен из металла, выделяется ударопрочностью и износостойкостью. Предусмотрена дополнительная рукоятка для комфортной работы. Дрель имеет три скоростных режима для удобной работы различной сложности.