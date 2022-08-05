Дрель Makita DP 3003, 710 Вт
Арт. 77777Х106302
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель Makita DP 3003 - инструмент мощностью 710 Вт. Алюминиевый корпус мотора делает инструмент более прочным и надежным. Мягкая накладка на основной рукоятке обеспечивает надежный хват. Дрель оснащена съемным креплением для переноски инструмента на поясе. Для более точной и надежной работы дрель укомплектована дополнительной рукояткой. На конце основной рукоятки дрели Makita DP 3003 есть специальное кольцо для хранения инструмента в подвешенном состоянии.
Преимущества
- Реверс
- Алюминиевый корпус мотора - для долгого срока службы
- Электронная регулировка числа оборотов
- Мощный мотор обеспечивает высокий крутящий момент
- Двойная защитная изоляция