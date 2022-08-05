Преимущества

Реверс

Алюминиевый корпус мотора - для долгого срока службы

Электронная регулировка числа оборотов

Мощный мотор обеспечивает высокий крутящий момент

Двойная защитная изоляция

Дрель Makita DP 3003 - инструмент мощностью 710 Вт. Алюминиевый корпус мотора делает инструмент более прочным и надежным. Мягкая накладка на основной рукоятке обеспечивает надежный хват. Дрель оснащена съемным креплением для переноски инструмента на поясе. Для более точной и надежной работы дрель укомплектована дополнительной рукояткой. На конце основной рукоятки дрели Makita DP 3003 есть специальное кольцо для хранения инструмента в подвешенном состоянии.