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Дрель Makita DP 3003, 710 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Makita DP 3003, 710 Вт
    Арт. 77777Х106302
    5.0
    1
    Дрель Makita DP 3003, 710 Вт
    Дрель Makita DP 3003, 710 Вт
    Дрель Makita DP 3003, 710 Вт
    Дрель Makita DP 3003, 710 Вт
    Дрель Makita DP 3003, 710 Вт
    Дрель Makita DP 3003, 710 Вт
      Дрель Makita DP 3003, 710 Вт
      Дрель Makita DP 3003, 710 Вт
      Дрель Makita DP 3003, 710 Вт
      Дрель Makita DP 3003, 710 Вт
      Дрель Makita DP 3003, 710 Вт
      Дрель Makita DP 3003, 710 Вт

      Дрель Makita DP 3003, 710 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106302
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель Makita DP 3003 - инструмент мощностью 710 Вт. Алюминиевый корпус мотора делает инструмент более прочным и надежным. Мягкая накладка на основной рукоятке обеспечивает надежный хват. Дрель оснащена съемным креплением для переноски инструмента на поясе. Для более точной и надежной работы дрель укомплектована дополнительной рукояткой. На конце основной рукоятки дрели Makita DP 3003 есть специальное кольцо для хранения инструмента в подвешенном состоянии.

        Преимущества

        • Реверс
        • Алюминиевый корпус мотора - для долгого срока службы
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Мощный мотор обеспечивает высокий крутящий момент
        • Двойная защитная изоляция