Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
    Арт. 77777Х106280
    5.0
    1
    Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
    Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
    Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
    Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
    Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
    Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
    Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
    Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
    Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
    Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
      Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
      Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
      Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
      Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
      Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
      Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
      Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
      Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
      Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
      Дрель Makita DP 4003, 750 Вт

      Дрель Makita DP 4003, 750 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106280
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель-шуруповерт Makita DP 4003 укомплектована быстрозажимным патроном - для быстрой и легкой замены оснастки. Прочный алюминиевый корпус мотора способствует более долгому сроку службы инструмента. Рукоятка с мягкой накладкой делает работу более комфортной. Дрель оснащена съемным креплением - для переноски инструмента на ремне. На конце рукоятки дрели-шуруповерта Makita DP 4003 есть кольцо для хранения инструмента в подвешенном состоянии. Дрель оснащена съемным креплением для переноски инструмента на ремне.

        Преимущества

        • Прочный алюминиевый корпус мотора - для долгого срока службы инструмента
        • Эргономичная конструкция и малый вес - для неутомительной работы
        • Быстрозажимной патрон - для быстрой замены оснастки
        • Электронная регулировка числа оборотов и направления вращения
        • Реверс
        • Двойная защитная изоляция