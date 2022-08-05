Дрель Makita DP 4003, 750 Вт
Арт. 77777Х106280
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель-шуруповерт Makita DP 4003 укомплектована быстрозажимным патроном - для быстрой и легкой замены оснастки. Прочный алюминиевый корпус мотора способствует более долгому сроку службы инструмента. Рукоятка с мягкой накладкой делает работу более комфортной. Дрель оснащена съемным креплением - для переноски инструмента на ремне. На конце рукоятки дрели-шуруповерта Makita DP 4003 есть кольцо для хранения инструмента в подвешенном состоянии. Дрель оснащена съемным креплением для переноски инструмента на ремне.
Преимущества
- Прочный алюминиевый корпус мотора - для долгого срока службы инструмента
- Эргономичная конструкция и малый вес - для неутомительной работы
- Быстрозажимной патрон - для быстрой замены оснастки
- Электронная регулировка числа оборотов и направления вращения
- Реверс
- Двойная защитная изоляция