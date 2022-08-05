Преимущества

Прочный алюминиевый корпус мотора - для долгого срока службы инструмента

Эргономичная конструкция и малый вес - для неутомительной работы

Быстрозажимной патрон - для быстрой замены оснастки

Электронная регулировка числа оборотов и направления вращения

Реверс

Двойная защитная изоляция

Дрель-шуруповерт Makita DP 4003 укомплектована быстрозажимным патроном - для быстрой и легкой замены оснастки. Прочный алюминиевый корпус мотора способствует более долгому сроку службы инструмента. Рукоятка с мягкой накладкой делает работу более комфортной. Дрель оснащена съемным креплением - для переноски инструмента на ремне. На конце рукоятки дрели-шуруповерта Makita DP 4003 есть кольцо для хранения инструмента в подвешенном состоянии. Дрель оснащена съемным креплением для переноски инструмента на ремне.