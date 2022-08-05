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Дрель ударная BOSCH GSB 1300 0.601.1A1.020, 550Вт
5.0
1
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Сетевые дрели
    Дрель ударная BOSCH GSB 1300 0.601.1A1.020, 550Вт
    Арт. 77777Х106349
    5.0
    1
    Дрель ударная BOSCH GSB 1300 0.601.1A1.020, 550Вт
    Дрель ударная BOSCH GSB 1300 0.601.1A1.020, 550Вт
      Дрель ударная BOSCH GSB 1300 0.601.1A1.020, 550Вт
      Дрель ударная BOSCH GSB 1300 0.601.1A1.020, 550Вт

      Дрель ударная BOSCH GSB 1300 0.601.1A1.020, 550Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106349
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дрель Bosch GSB 1300 предназначена для бытового использования в работах по ремонту и отделке – мощность модели составляет 550 Вт. Наличие ключевого патрона из металла обеспечивает надёжную фиксацию сверла во время работы в ударном режиме. Максимальный диаметр сверления зависит от материала изделия: от 25 мм для дерева (в том числе и ДСП) до 10 мм при сверлении отверстий в металле или бетоне. Дрель GSB Bosch ЗВП 1300 снабжена боковой рукояткой, имеющей мягкую накладку для удобства работы. Масса дрели в полной сборке – всего 1,8 кг, что облегчает нагрузку на руки пользователя при сверлении. У основания провода находятся крепления для ключа и насадок (ключ входит в комплект поставки, насадки приобретаются дополнительно). Лучший выбор для решения бытовых и строительных задач – лёгкая и одновременно мощная дрель ударная Bosch GSB 1300. Купить её выгоднее всего можно в нашем интернет-магазине – поспешите, модель пользуется огромным спросом!

        Преимущества

        • Наличие режима реверса
        • Зубчатый ключевой патрон, исключающий выпадение сверла при работе
        • 41600 ударов в минуту при максимальной нагрузке
        • Компактные габариты, позволяющие работать в ограниченных условиях
        • Простое переключение между режимами
        • Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки