Преимущества

Наличие режима реверса

Зубчатый ключевой патрон, исключающий выпадение сверла при работе

41600 ударов в минуту при максимальной нагрузке

Компактные габариты, позволяющие работать в ограниченных условиях

Простое переключение между режимами



Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки







Дрель Bosch GSB 1300 предназначена для бытового использования в работах по ремонту и отделке – мощность модели составляет 550 Вт. Наличие ключевого патрона из металла обеспечивает надёжную фиксацию сверла во время работы в ударном режиме. Максимальный диаметр сверления зависит от материала изделия: от 25 мм для дерева (в том числе и ДСП) до 10 мм при сверлении отверстий в металле или бетоне. Дрель GSB Bosch ЗВП 1300 снабжена боковой рукояткой, имеющей мягкую накладку для удобства работы. Масса дрели в полной сборке – всего 1,8 кг, что облегчает нагрузку на руки пользователя при сверлении. У основания провода находятся крепления для ключа и насадок (ключ входит в комплект поставки, насадки приобретаются дополнительно). Лучший выбор для решения бытовых и строительных задач – лёгкая и одновременно мощная дрель ударная Bosch GSB 1300. Купить её выгоднее всего можно в нашем интернет-магазине – поспешите, модель пользуется огромным спросом!