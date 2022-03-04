Безударная дрель Bosch GBM 13 HRE 0.601.049.603 оснащена электронной системой управления для точного начала работы. Функция реверса позволяет извлечь инструмент из материала при заклинивании. Регулировка числа оборотов позволяет подобрать оптимальную скорость вращения в зависимости от вида работ и материала.

Преимущества