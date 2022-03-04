Дрель Bosch GBM 13 HRE 0.601.049.603, 550 Вт
Арт. 77777Х106247
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
Безударная дрель Bosch GBM 13 HRE 0.601.049.603 оснащена электронной системой управления для точного начала работы. Функция реверса позволяет извлечь инструмент из материала при заклинивании. Регулировка числа оборотов позволяет подобрать оптимальную скорость вращения в зависимости от вида работ и материала.
Преимущества
- Удлиненная дополнительная рукоятка обеспечивает надежное и безопасное использование инструмента
- На основании кабеля есть специальное крепление для ключевого патрона
- Кнопка фиксации включенного состояния, расположенная в нижней части рукоятки, делает продолжительную работу более комфортной
- Прочный металлический корпус редуктора обеспечивает более долгий срок службы безударной дрелиBosch GBM 13 HRE 0.601.049.603
- Основная рукоятка оснащена резиновыми вставками - для надежного хвата и удобной работы с инструментом
- Электронная система управления
- Реверс
- Трехступенчатый понижающий редуктор и высокий крутящий момент
- Выфрезерованные зубчатые колеса
- Шарикоподшипники и игольчатые подшипники - для качественной и надежной работы
- С подходящими принадлежностями возможно размешивание вязких жидкостей