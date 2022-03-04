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Дрель Bosch GBM 13 HRE 0.601.049.603, 550 Вт
4.5
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Bosch GBM 13 HRE 0.601.049.603, 550 Вт
    Арт. 77777Х106247
    4.5
    2
    Дрель Bosch GBM 13 HRE 0.601.049.603, 550 Вт
    Дрель Bosch GBM 13 HRE 0.601.049.603, 550 Вт
    Дрель Bosch GBM 13 HRE 0.601.049.603, 550 Вт
    Дрель Bosch GBM 13 HRE 0.601.049.603, 550 Вт
    Дрель Bosch GBM 13 HRE 0.601.049.603, 550 Вт
      Дрель Bosch GBM 13 HRE 0.601.049.603, 550 Вт
      Дрель Bosch GBM 13 HRE 0.601.049.603, 550 Вт
      Дрель Bosch GBM 13 HRE 0.601.049.603, 550 Вт
      Дрель Bosch GBM 13 HRE 0.601.049.603, 550 Вт
      Дрель Bosch GBM 13 HRE 0.601.049.603, 550 Вт

      Дрель Bosch GBM 13 HRE 0.601.049.603, 550 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106247
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Безударная дрель Bosch GBM 13 HRE 0.601.049.603 оснащена электронной системой управления для точного начала работы. Функция реверса позволяет извлечь инструмент из материала при заклинивании. Регулировка числа оборотов позволяет подобрать оптимальную скорость вращения в зависимости от вида работ и материала.

        Преимущества

        • Удлиненная дополнительная рукоятка обеспечивает надежное и безопасное использование инструмента
        • На основании кабеля есть специальное крепление для ключевого патрона
        • Кнопка фиксации включенного состояния, расположенная в нижней части рукоятки, делает продолжительную работу более комфортной
        • Прочный металлический корпус редуктора обеспечивает более долгий срок службы безударной дрелиBosch GBM 13 HRE 0.601.049.603
        • Основная рукоятка оснащена резиновыми вставками - для надежного хвата и удобной работы с инструментом
        • Электронная система управления
        • Реверс
        • Трехступенчатый понижающий редуктор и высокий крутящий момент
        • Выфрезерованные зубчатые колеса
        • Шарикоподшипники и игольчатые подшипники - для качественной и надежной работы
        • С подходящими принадлежностями возможно размешивание вязких жидкостей