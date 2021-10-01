Дрель электрическая ударная Bosch GSB 13RE 0.601.217.102
Арт. Х12180
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Электрическая ударная дрель Bosch GSB 13 RE Professional – компактный и очень производительный инструмент высокого класса. Применяется для сверления больших и малых отверстий в таких твердых материалах, как бетон и кирпич, гранит, мрамор, металл и дерево. Дрель также может использоваться как шуруповерт для вкручивания\выкручивания крепежа и как строительный миксер при наличии специальной насадки.
Преимущества
- Мощный
- Функция реверса для работы с крепежными элементами и высвобождения заклинившего сверла
- Электронная регулировка числа оборотов
- Регулировка частоты вращения шпинделя при помощи колесика на пусковой кнопке
- Ключевой патрон для крепкого хвата рабочей насадки
- Эргономичная рукоятка с ограничительным упором и резиновой накладкой
- Удобная петля на основании кабеля для крепления на ней патронного ключа и прочей оснастки
- Комфортный вес и очень компактные размеры