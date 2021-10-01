Преимущества

Мощный

Функция реверса для работы с крепежными элементами и высвобождения заклинившего сверла

Электронная регулировка числа оборотов

Регулировка частоты вращения шпинделя при помощи колесика на пусковой кнопке

Ключевой патрон для крепкого хвата рабочей насадки

Эргономичная рукоятка с ограничительным упором и резиновой накладкой

Удобная петля на основании кабеля для крепления на ней патронного ключа и прочей оснастки

Комфортный вес и очень компактные размеры

Электрическая ударная дрель Bosch GSB 13 RE Professional – компактный и очень производительный инструмент высокого класса. Применяется для сверления больших и малых отверстий в таких твердых материалах, как бетон и кирпич, гранит, мрамор, металл и дерево. Дрель также может использоваться как шуруповерт для вкручивания\выкручивания крепежа и как строительный миксер при наличии специальной насадки.