Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дрель электрическая ударная Bosch GSB 13RE 0.601.217.102 (600 Вт, ключевой патрон)
4.3
8
6 230 ₽
Сетевые дрели
    Дрель электрическая ударная Bosch GSB 13RE 0.601.217.102
    Арт. Х12180
    4.3
    8
    Дрель электрическая ударная Bosch GSB 13RE 0.601.217.102 (600 Вт, ключевой патрон)
    Дрель электрическая ударная Bosch GSB 13RE 0.601.217.102 (600 Вт, ключевой патрон)
    Дрель электрическая ударная Bosch GSB 13RE 0.601.217.102 (600 Вт, ключевой патрон)
    Дрель электрическая ударная Bosch GSB 13RE 0.601.217.102 (600 Вт, ключевой патрон)
      Дрель электрическая ударная Bosch GSB 13RE 0.601.217.102 (600 Вт, ключевой патрон)
      Дрель электрическая ударная Bosch GSB 13RE 0.601.217.102 (600 Вт, ключевой патрон)
      Дрель электрическая ударная Bosch GSB 13RE 0.601.217.102 (600 Вт, ключевой патрон)
      Дрель электрическая ударная Bosch GSB 13RE 0.601.217.102 (600 Вт, ключевой патрон)

      Дрель электрическая ударная Bosch GSB 13RE 0.601.217.102

      6 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12180
      4.3
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      6 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Набор сверл по металлу, бетону и дереву ПРАКТИКА 640-384 Профи, 9 штук
      580 ₽
      710 ₽
      5.0
      Набор сверл по металлу, бетону и дереву ПРАКТИКА 640-384 Профи, 9 штук
      • -130 ₽
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
      8 120 ₽
      5.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-Li 0.601.9G8.100
      9 090 ₽
      5.0
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-Li 0.601.9G8.100
      Сверло по бетону Практика Профи 773-101, 6x100 мм
      95 ₽
      Сверло по бетону Практика Профи 773-101, 6x100 мм
      Сверло по бетону Практика Мастер 034-083, 6х100 мм
      70 ₽
      Сверло по бетону Практика Мастер 034-083, 6х100 мм
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Набор сверл по бетону Практика "Профи" 640-322, 5 штук
      420 ₽
      Набор сверл по бетону Практика "Профи" 640-322, 5 штук
      Угловая шлифмашина Stanley STGS9125D-RU
      4 350 ₽
      4 740 ₽
      4.0
      Угловая шлифмашина Stanley STGS9125D-RU
      • -390 ₽
      Шлифмашина угловая DeWalt DWE 4151D4, с набором дисков
      Нет в наличии
      5.0
      Шлифмашина угловая DeWalt DWE 4151D4, с набором дисков
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая ударная дрель Bosch GSB 13 RE Professional – компактный и очень производительный инструмент высокого класса. Применяется для сверления больших и малых отверстий в таких твердых материалах, как бетон и кирпич, гранит, мрамор, металл и дерево. Дрель также может использоваться как шуруповерт для вкручивания\выкручивания крепежа и как строительный миксер при наличии специальной насадки.

        Преимущества

        • Мощный
        • Функция реверса для работы с крепежными элементами и высвобождения заклинившего сверла
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Регулировка частоты вращения шпинделя при помощи колесика на пусковой кнопке
        • Ключевой патрон для крепкого хвата рабочей насадки
        • Эргономичная рукоятка с ограничительным упором и резиновой накладкой
        • Удобная петля на основании кабеля для крепления на ней патронного ключа и прочей оснастки
        • Комфортный вес и очень компактные размеры