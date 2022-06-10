Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Функция реверса - для заворачивания/отворачивания винтов

Система KickBack Control обеспечивает повышенную степень защиты пользователя

Регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Дополнительная рукоятка - для лучшего контроля над инструментом

Надежный металлический корпус редуктора - для долгого срока службы Bosch GSB 20-2 0.601.17B.400

Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей

Ударная дрель Bosch GSB 20-2 0.601.17B.400 используется для сверления в кирпичных и пенобетонных конструкциях, в дереве и металле, на строительных площадках, а также в процессе ремонта. Регулировка оборотов помогает подстроиться под различные материалы. Для удобства продолжительной по времени работы имеется фиксатор клавиши "Пуск", что исключает необходимость постоянно держать на ней палец. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления.