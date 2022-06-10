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Дрель ударная Bosch GSB 20-2 0.601.17В.400, 850 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Bosch GSB 20-2 0.601.17В.400, 850 Вт
    Арт. Х106694
    5.0
    2
    Дрель ударная Bosch GSB 20-2 0.601.17В.400, 850 Вт
    Дрель ударная Bosch GSB 20-2 0.601.17В.400, 850 Вт
    Дрель ударная Bosch GSB 20-2 0.601.17В.400, 850 Вт
    Дрель ударная Bosch GSB 20-2 0.601.17В.400, 850 Вт
      Дрель ударная Bosch GSB 20-2 0.601.17В.400, 850 Вт
      Дрель ударная Bosch GSB 20-2 0.601.17В.400, 850 Вт
      Дрель ударная Bosch GSB 20-2 0.601.17В.400, 850 Вт
      Дрель ударная Bosch GSB 20-2 0.601.17В.400, 850 Вт

      Дрель ударная Bosch GSB 20-2 0.601.17В.400, 850 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х106694
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Ударная дрель Bosch GSB 20-2 0.601.17B.400 используется для сверления в кирпичных и пенобетонных конструкциях, в дереве и металле, на строительных площадках, а также в процессе ремонта. Регулировка оборотов помогает подстроиться под различные материалы. Для удобства продолжительной по времени работы имеется фиксатор клавиши "Пуск", что исключает необходимость постоянно держать на ней палец. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Функция реверса - для заворачивания/отворачивания винтов
        • Система KickBack Control обеспечивает повышенную степень защиты пользователя
        • Регулировка оборотов - для работы с разными материалами
        • Дополнительная рукоятка - для лучшего контроля над инструментом
        • Надежный металлический корпус редуктора - для долгого срока службы Bosch GSB 20-2 0.601.17B.400
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей