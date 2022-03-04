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Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт
5.0
2
8 499 ₽
9 750 ₽
Сетевые дрели
    Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт
    Арт. Х10654
    5.0
    2
    Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт
    Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт
    Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт
    Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт
    Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт
    Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт
    Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт
      Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт
      Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт
      Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт
      Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт
      Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт
      Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт
      Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт

      Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт

      • -1 251 ₽
      8 499 ₽
      9 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х10654
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 251 ₽
      8 499 ₽
      9 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель Bosch GBM 10 RE – компактный и легкий инструмент, который будет полезен в каждом доме. Модель способна порадовать своей эффективностью и профессиональных пользователей, которые нуждаются в сверлении большого количества отверстий. 

        Преимущества

        • С помощью быстрозажимного патрона можно быстро и легко заменить рабочие насадки
        • Для большего удобства работы дрель оснащена специальным зажимом для крепления инструмента на ремень
        • Кнопка фиксации выключателя делает продолжительную работу с дрелью Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600 более комфортной
        • Благодаря функции реверса можно извлечь инструмент при застревании в материале
        • Рукоятка с мягкой накладкой - для надежного хвата и удобной работы
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Небольшие габариты и вес