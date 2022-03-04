Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600, 600 Вт
Арт. Х10654
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель Bosch GBM 10 RE – компактный и легкий инструмент, который будет полезен в каждом доме. Модель способна порадовать своей эффективностью и профессиональных пользователей, которые нуждаются в сверлении большого количества отверстий.
Преимущества
- С помощью быстрозажимного патрона можно быстро и легко заменить рабочие насадки
- Для большего удобства работы дрель оснащена специальным зажимом для крепления инструмента на ремень
- Кнопка фиксации выключателя делает продолжительную работу с дрелью Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600 более комфортной
- Благодаря функции реверса можно извлечь инструмент при застревании в материале
- Рукоятка с мягкой накладкой - для надежного хвата и удобной работы
- Электронная регулировка числа оборотов
- Небольшие габариты и вес