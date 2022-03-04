Преимущества

С помощью быстрозажимного патрона можно быстро и легко заменить рабочие насадки

Для большего удобства работы дрель оснащена специальным зажимом для крепления инструмента на ремень

Кнопка фиксации выключателя делает продолжительную работу с дрелью Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600 более комфортной

Благодаря функции реверса можно извлечь инструмент при застревании в материале

Рукоятка с мягкой накладкой - для надежного хвата и удобной работы

Электронная регулировка числа оборотов

Небольшие габариты и вес

Дрель Bosch GBM 10 RE – компактный и легкий инструмент, который будет полезен в каждом доме. Модель способна порадовать своей эффективностью и профессиональных пользователей, которые нуждаются в сверлении большого количества отверстий.