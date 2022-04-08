Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт
Арт. 77777Х106340
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600 - компактный и легкий инструмент с высокой скоростью сверления. Электронная система обеспечивает плавный пуск и более точную работу. Новая конструкция дрели отличается поворотным блоком щеток и металлической стойкой подшипника.
Преимущества
- Зажим для крепления инструмента на поясе удобен при выполнении высотных работ
- Реверс - данная функция предназначена для заворачивания и выворачивания шурупов
- На основании кабеля имеется держательная муфта для крепления патронного ключа
- Для более продолжительной работы в режиме сверления имеется кнопка фиксации
- Быстрозажимной патрон способствует просто и быстрой замене насадок
- На конце рукоятки дрели Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600 имеется специальный упор, который предотвращает соскальзывание руки
- Компактный дизайн
- Электронная система управления для точного начала сверления
- Очень высокая скорость вращения
- Длительный срок службы
- Поворотный блок щеток
- Металлическая стойка подшипника