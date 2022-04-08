Преимущества

Зажим для крепления инструмента на поясе удобен при выполнении высотных работ

Реверс - данная функция предназначена для заворачивания и выворачивания шурупов

На основании кабеля имеется держательная муфта для крепления патронного ключа

Для более продолжительной работы в режиме сверления имеется кнопка фиксации

Быстрозажимной патрон способствует просто и быстрой замене насадок

На конце рукоятки дрели Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600 имеется специальный упор, который предотвращает соскальзывание руки

Компактный дизайн

Электронная система управления для точного начала сверления

Очень высокая скорость вращения

Длительный срок службы

Поворотный блок щеток

Металлическая стойка подшипника

Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600 - компактный и легкий инструмент с высокой скоростью сверления. Электронная система обеспечивает плавный пуск и более точную работу. Новая конструкция дрели отличается поворотным блоком щеток и металлической стойкой подшипника.