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Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт
5.0
2
4 450 ₽
5 320 ₽
Сетевые дрели
    Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт
    Арт. 77777Х106340
    5.0
    2
    Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт
    Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт
    Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт
    Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт
    Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт
    Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт
    Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт
    Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт
      Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт
      Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт
      Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт
      Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт
      Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт
      Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт
      Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт
      Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт

      Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600, 350 Вт

      • -870 ₽
      4 450 ₽
      5 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х106340
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -870 ₽
      4 450 ₽
      5 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600 - компактный и легкий инструмент с высокой скоростью сверления. Электронная система обеспечивает плавный пуск и более точную работу. Новая конструкция дрели отличается поворотным блоком щеток и металлической стойкой подшипника.

        Преимущества

        • Зажим для крепления инструмента на поясе удобен при выполнении высотных работ
        • Реверс - данная функция предназначена для заворачивания и выворачивания шурупов
        • На основании кабеля имеется держательная муфта для крепления патронного ключа
        • Для более продолжительной работы в режиме сверления имеется кнопка фиксации
        • Быстрозажимной патрон способствует просто и быстрой замене насадок
        • На конце рукоятки дрели Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600 имеется специальный упор, который предотвращает соскальзывание руки
        • Компактный дизайн
        • Электронная система управления для точного начала сверления
        • Очень высокая скорость вращения
        • Длительный срок службы
        • Поворотный блок щеток
        • Металлическая стойка подшипника