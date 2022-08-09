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Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач
    Арт. Х12713230
    5.0
    1
    Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач
    Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач
    Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач
    Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач
    Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач
    Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач
    Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач
    Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач
      Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач
      Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач
      Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач
      Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач
      Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач
      Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач
      Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач
      Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач

      Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713230
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		2
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 14.4 602206510 подходит для универсального использования. 20 ступеней крутящего момента позволяют работать с разными материалами. Инструмент имеет компактную конструкцию и удобную рукоятку, что повышает уровень комфорта, особенно, при длительном рабочем процессе. В комплект входит кейс, в котором удобно хранить и транспортировать винтоверт и принадлежности. 

        Преимущества 

        • Для универсального применения
        • Легкий и компактный инструмент
        • Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
        • Наличие реверса
        • Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
        • Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
        • 20 ступеней крутящего момента + 1 позиция сверления
        • Двухскоростной редуктор - для работы с различными материалами
        • Встроенная подсветка рабочей зоны
        • Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, долгий срок службы (совместимость со всеми аккумуляторами Metabo 2/3/4/5.2 А*ч)
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторного винтоверта Metabo BS 14.4 602206510