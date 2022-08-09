Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач
Арт. Х12713230
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Емкость аккумулятора, Ач
|2
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Тип аккумулятора
|Li-ion
- Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 14.4 602206510 подходит для универсального использования. 20 ступеней крутящего момента позволяют работать с разными материалами. Инструмент имеет компактную конструкцию и удобную рукоятку, что повышает уровень комфорта, особенно, при длительном рабочем процессе. В комплект входит кейс, в котором удобно хранить и транспортировать винтоверт и принадлежности.
Преимущества
- Для универсального применения
- Легкий и компактный инструмент
- Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
- Наличие реверса
- Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
- Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
- 20 ступеней крутящего момента + 1 позиция сверления
- Двухскоростной редуктор - для работы с различными материалами
- Встроенная подсветка рабочей зоны
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, долгий срок службы (совместимость со всеми аккумуляторами Metabo 2/3/4/5.2 А*ч)
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторного винтоверта Metabo BS 14.4 602206510