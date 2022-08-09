Гайковерт Metabo BS 14,4 LI 1*1.5Ач

Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 14.4 602206510 подходит для универсального использования. 20 ступеней крутящего момента позволяют работать с разными материалами. Инструмент имеет компактную конструкцию и удобную рукоятку, что повышает уровень комфорта, особенно, при длительном рабочем процессе. В комплект входит кейс, в котором удобно хранить и транспортировать винтоверт и принадлежности.



Преимущества