Аккумуляторные ударные гайковерты Makita в интернет-магазине «Бигам» по цене от 15 010 рублей до 16 432 рубля. В наличии более 2 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.