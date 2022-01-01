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Гайковерт Makita DTW 285 RME (тип аккумулятора li-ion, 2800 оборотов/мин, бесщеточный тип двигателя)
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Аккумуляторные гайковерты
    Аккумуляторный гайковерт Makita DTW 285 RME
    Арт. X104804130145
    Гайковерт Makita DTW 285 RME (тип аккумулятора li-ion, 2800 оборотов/мин, бесщеточный тип двигателя)
    Гайковерт Makita DTW 285 RME (тип аккумулятора li-ion, 2800 оборотов/мин, бесщеточный тип двигателя)
    Гайковерт Makita DTW 285 RME (тип аккумулятора li-ion, 2800 оборотов/мин, бесщеточный тип двигателя)
    Гайковерт Makita DTW 285 RME (тип аккумулятора li-ion, 2800 оборотов/мин, бесщеточный тип двигателя)
      Гайковерт Makita DTW 285 RME (тип аккумулятора li-ion, 2800 оборотов/мин, бесщеточный тип двигателя)
      Гайковерт Makita DTW 285 RME (тип аккумулятора li-ion, 2800 оборотов/мин, бесщеточный тип двигателя)
      Гайковерт Makita DTW 285 RME (тип аккумулятора li-ion, 2800 оборотов/мин, бесщеточный тип двигателя)
      Гайковерт Makita DTW 285 RME (тип аккумулятора li-ion, 2800 оборотов/мин, бесщеточный тип двигателя)

      Аккумуляторный гайковерт Makita DTW 285 RME

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X104804130145

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Емкость аккумулятора, Ач
      		4
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный ударный гайковерт Makita DTW285RME оснащен бесщеточным двигателем, что увеличивает срок службы. Он работает со стандартным болтами М10-М20 и высокопрочными болтами М10-М16. Для удобной работы в темном помещении, предусмотрена встроенная подсветка. Рукоятка снабжена мягкими прорезиненными вставками для надежного и комфортного хвата гайковерта.

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы Makita DTW285RME
        • Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, без доступа к сети электропитания
        • Наличие реверса
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей