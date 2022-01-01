Гайковерт Makita DTW 285 RME (тип аккумулятора li-ion, 2800 оборотов/мин, бесщеточный тип двигателя)

Аккумуляторный гайковерт Makita DTW 285 RME
Арт. X104804130145
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Емкость аккумулятора, Ач
|4
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Тип аккумулятора
|Li-ion
- Аккумуляторный ударный гайковерт Makita DTW285RME оснащен бесщеточным двигателем, что увеличивает срок службы. Он работает со стандартным болтами М10-М20 и высокопрочными болтами М10-М16. Для удобной работы в темном помещении, предусмотрена встроенная подсветка. Рукоятка снабжена мягкими прорезиненными вставками для надежного и комфортного хвата гайковерта.
Преимущества
- Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы Makita DTW285RME
- Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, без доступа к сети электропитания
- Наличие реверса
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей