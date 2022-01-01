Гайковерт Makita DTW 285 RME (тип аккумулятора li-ion, 2800 оборотов/мин, бесщеточный тип двигателя)

Преимущества

Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы Makita DTW285RME

Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, без доступа к сети электропитания

Наличие реверса

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей





Аккумуляторный ударный гайковерт Makita DTW285RME оснащен бесщеточным двигателем, что увеличивает срок службы. Он работает со стандартным болтами М10-М20 и высокопрочными болтами М10-М16. Для удобной работы в темном помещении, предусмотрена встроенная подсветка. Рукоятка снабжена мягкими прорезиненными вставками для надежного и комфортного хвата гайковерта.