Аккумуляторные ударные гайковерты Metabo
Найдено: 4 товара
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- 10 799 ₽Напряжение аккумулятора: 12 ВMax крутящий момент: 115 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 10.8 ВMax крутящий момент: 105 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 210 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 10.8 ВMax крутящий момент: 105 НмУдарный инструмент: Да
Аккумуляторные ударные гайковерты Metabo в интернет-магазине «Бигам» по цене от 6 830 рублей до 11 940 рублей. В наличии более 4 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.