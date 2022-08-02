Преимущества

Тип сверлильного патрона позволяет быстро и без дополнительных инструментов произвести смену оснастки

Пусковая кнопка оснащена блокиратором, снимающим потребность постоянной фиксации рукой

Защита и вентиляционные щели продлевают срок эксплуатации дрель-шуруповерта

Частота вращения регулируется электронным способом

Вращательный момент имеет 16 ступеней регулирования, что обеспечивает точность процесса заворачиванию шурупов

Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/16 HOBBY имеет небольшой вес и малые габариты. Ее главные функции – закручивание шурупов и высверливание отверстий в металлических, деревянных, пластиковых объектах и из других подобных материалах. Патрон быстрого зажима позволяет менять оснастку дрели без помощи ключей. В инструменте предусмотрены 16 ступеней корректировки крутящего момента. Это дает возможность достичь более точной работы по заворачиванию шурупов. Обратный ход (реверс) может быть также использован для извлечения застрявшей насадки. Пусковая кнопка блокируется в нужном положении.