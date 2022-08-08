Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Циркулярная пила Кратон CS-2000/235
5.0
1
8 490 ₽
11 830 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Кратон CS-2000/235
    Арт. О00000031775
    5.0
    1
    Циркулярная пила Кратон CS-2000/235
    Циркулярная пила Кратон CS-2000/235
    Циркулярная пила Кратон CS-2000/235
    Циркулярная пила Кратон CS-2000/235
    Циркулярная пила Кратон CS-2000/235
    Циркулярная пила Кратон CS-2000/235
      Циркулярная пила Кратон CS-2000/235
      Циркулярная пила Кратон CS-2000/235
      Циркулярная пила Кратон CS-2000/235
      Циркулярная пила Кратон CS-2000/235
      Циркулярная пила Кратон CS-2000/235
      Циркулярная пила Кратон CS-2000/235

      Циркулярная пила Кратон CS-2000/235

      • -3 340 ₽
      8 490 ₽
      11 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031775
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		2000
      Все характеристики
      • -3 340 ₽
      8 490 ₽
      11 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила Кратон CS-2000/235 применяется для распиливания заготовок из древесины, ДСП, фанеры и пластмассы. Она оснащена лазерным указателем линии распила, что способствует более точному ведению инструмента. Благодаря наличию специального кожуха пользователь защищен от травм в случае поломки пильного диска. Наличие патрубка для подключения пылесоса позволит избежать загрязнения рабочего места.

        Преимущества

        • Диапазон угла наклона подошвы - 0-45 градусов
        • Функция блокировки шпинделя позволяет легко заменить оснастку
        • Инструмент комплектуется параллельным упором для создания точных прямых распилов
        • Электрооборудование пилы имеет двойную изоляцию, что допускает ее подключение к сети без заземляющего провода и исключает возможность поражения электрическим током
        • Мягкая накладка на рукоятке для комфортного захвата
        • Кнопка блокировки случайного включения