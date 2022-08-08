Преимущества

Диапазон угла наклона подошвы - 0-45 градусов

Функция блокировки шпинделя позволяет легко заменить оснастку

Инструмент комплектуется параллельным упором для создания точных прямых распилов

Электрооборудование пилы имеет двойную изоляцию, что допускает ее подключение к сети без заземляющего провода и исключает возможность поражения электрическим током

Мягкая накладка на рукоятке для комфортного захвата

Кнопка блокировки случайного включения

Циркулярная пила Кратон CS-2000/235 применяется для распиливания заготовок из древесины, ДСП, фанеры и пластмассы. Она оснащена лазерным указателем линии распила, что способствует более точному ведению инструмента. Благодаря наличию специального кожуха пользователь защищен от травм в случае поломки пильного диска. Наличие патрубка для подключения пылесоса позволит избежать загрязнения рабочего места.