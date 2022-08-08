Циркулярная пила Кратон CS-2000/235
Арт. О00000031775
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|2000
- Циркулярная пила Кратон CS-2000/235 применяется для распиливания заготовок из древесины, ДСП, фанеры и пластмассы. Она оснащена лазерным указателем линии распила, что способствует более точному ведению инструмента. Благодаря наличию специального кожуха пользователь защищен от травм в случае поломки пильного диска. Наличие патрубка для подключения пылесоса позволит избежать загрязнения рабочего места.
Преимущества
- Диапазон угла наклона подошвы - 0-45 градусов
- Функция блокировки шпинделя позволяет легко заменить оснастку
- Инструмент комплектуется параллельным упором для создания точных прямых распилов
- Электрооборудование пилы имеет двойную изоляцию, что допускает ее подключение к сети без заземляющего провода и исключает возможность поражения электрическим током
- Мягкая накладка на рукоятке для комфортного захвата
- Кнопка блокировки случайного включения