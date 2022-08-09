Циркулярная пила Denzel CS-210 27305, 1800 Вт, 210 мм
Арт. О00000033122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|3
- Мощная и производительная циркулярная пила Denzel CS-210 имеет максимальную глубину реза в линейке Denzel CS - 73 мм, что обеспечивает эффективную работу с досками, фанерой, ДСП и другими листовыми древесными материалами.
Преимущества:
- Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска.
- Регулировка глубины пропила и угла наклона пильного диска.
- Защитный кожух для безопасности оператора.
- Длинный сетевой кабель для свободного перемещения по рабочей площадке.
- Индикатор подключения к сети питания.
- Лазер для достижения более точных пропилов.
- Можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места.
Комплектация:
- Пила циркулярная - 1 шт.
- Ключ для снятия диска - 1 шт.
- Параллельная направляющая - 1 шт.
- Пильный диск по дереву - 1 шт.
- Комплект запасных угольных щеток - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт.
- Коробка.