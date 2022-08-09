Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Циркулярная пила Denzel CS-210 27305, 1800 Вт, 210 мм
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Denzel CS-210 27305, 1800 Вт, 210 мм
    Арт. О00000033122
    5.0
    1
    Циркулярная пила Denzel CS-210 27305, 1800 Вт, 210 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-210 27305, 1800 Вт, 210 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-210 27305, 1800 Вт, 210 мм
    Циркулярная пила Denzel CS-210 27305, 1800 Вт, 210 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-210 27305, 1800 Вт, 210 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-210 27305, 1800 Вт, 210 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-210 27305, 1800 Вт, 210 мм
      Циркулярная пила Denzel CS-210 27305, 1800 Вт, 210 мм

      Циркулярная пила Denzel CS-210 27305, 1800 Вт, 210 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033122
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мощная и производительная циркулярная пила Denzel CS-210 имеет максимальную глубину реза в линейке Denzel CS - 73 мм, что обеспечивает эффективную работу с досками, фанерой, ДСП и другими листовыми древесными материалами.

        Преимущества:

        • Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска.
        • Регулировка глубины пропила и угла наклона пильного диска.
        • Защитный кожух для безопасности оператора.
        • Длинный сетевой кабель для свободного перемещения по рабочей площадке.
        • Индикатор подключения к сети питания.
        • Лазер для достижения более точных пропилов.
        • Можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места.

        Комплектация:

        • Пила циркулярная - 1 шт.
        • Ключ для снятия диска - 1 шт.
        • Параллельная направляющая - 1 шт.
        • Пильный диск по дереву - 1 шт.
        • Комплект запасных угольных щеток - 1 шт.
        • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт.
        • Коробка.