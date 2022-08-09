Циркулярная пила Denzel CS-210 27305, 1800 Вт, 210 мм

Преимущества:

Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска.

Регулировка глубины пропила и угла наклона пильного диска.

Защитный кожух для безопасности оператора.

Длинный сетевой кабель для свободного перемещения по рабочей площадке.

Индикатор подключения к сети питания.

Лазер для достижения более точных пропилов.

Можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места.

Комплектация:

Пила циркулярная - 1 шт.

Ключ для снятия диска - 1 шт.

Параллельная направляющая - 1 шт.

Пильный диск по дереву - 1 шт.

Комплект запасных угольных щеток - 1 шт.

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт.

Коробка.

Мощная и производительная циркулярная пила Denzel CS-210 имеет максимальную глубину реза в линейке Denzel CS - 73 мм, что обеспечивает эффективную работу с досками, фанерой, ДСП и другими листовыми древесными материалами.