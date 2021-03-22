Преимущества

Мощный двигатель Hikoki C7SS C7SSNSZ для тяжелых работ

Защитный кожух для безопасности оператора

Выгодная комплектация - вместе с инструментом поставляется параллельный упор

Легкий доступ к щеткам - удобство самостоятельного обслуживания

Прорезиненная накладка на рукояти уменьшает скольжение

Циркулярная пила Hikoki C7SS предназначена для резания деревянных заготовок и аналогичных материалов.Прочная алюминиевая станина обеспечивает точную резку.Модель оснащена функцией сдувания опилок. Это создает чистоту на рабочем месте.Удовлетворяет требованиям СЕ (Европейский стандарт).