Циркулярная пила Hikoki C7SS
Арт. О00000006543
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2.5
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- Циркулярная пила Hikoki C7SS предназначена для резания деревянных заготовок и аналогичных материалов.
Прочная алюминиевая станина обеспечивает точную резку.
Модель оснащена функцией сдувания опилок. Это создает чистоту на рабочем месте.
Удовлетворяет требованиям СЕ (Европейский стандарт).
Преимущества
- Мощный двигатель Hikoki C7SS C7SSNSZ для тяжелых работ
- Защитный кожух для безопасности оператора
- Выгодная комплектация - вместе с инструментом поставляется параллельный упор
- Легкий доступ к щеткам - удобство самостоятельного обслуживания
- Прорезиненная накладка на рукояти уменьшает скольжение