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Циркулярная пила Hikoki C7SS
5.0
1
7 789 ₽
10 750 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Hikoki C7SS
    Арт. О00000006543
    5.0
    1
    Циркулярная пила Hikoki C7SS
    Циркулярная пила Hikoki C7SS
    Циркулярная пила Hikoki C7SS
    Циркулярная пила Hikoki C7SS
      Циркулярная пила Hikoki C7SS
      Циркулярная пила Hikoki C7SS
      Циркулярная пила Hikoki C7SS
      Циркулярная пила Hikoki C7SS

      Циркулярная пила Hikoki C7SS

      • -2 961 ₽
      7 789 ₽
      10 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006543
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hikoki
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Все характеристики
      • -2 961 ₽
      7 789 ₽
      10 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила Hikoki C7SS предназначена для резания деревянных заготовок и аналогичных материалов.
        Прочная алюминиевая станина обеспечивает точную резку.
        Модель оснащена функцией сдувания опилок. Это создает чистоту на рабочем месте.
        Удовлетворяет требованиям СЕ (Европейский стандарт).

        Преимущества

        • Мощный двигатель Hikoki C7SS C7SSNSZ для тяжелых работ
        • Защитный кожух для безопасности оператора
        • Выгодная комплектация - вместе с инструментом поставляется параллельный упор
        • Легкий доступ к щеткам - удобство самостоятельного обслуживания
        • Прорезиненная накладка на рукояти уменьшает скольжение