Преимущества

Высокая частота вращения - для выполнения чистового строгания

Блокировка клавиши "Пуск" - для защиты от случайного включения

Подключение пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте

Передняя рукоятка инструмента совмещена с механизмом регулировки глубины строгания

Электрический рубанок Кратон EP-02 применяется для строгания древесины, выборки четверти и снятия фаски. Точная регулировка глубины строгания способствует более аккуратной работе. Инструмент оснащен штуцером для подключения пылесоса, что позволит держать рабочее место в чистоте. Рукоятка с резиновой накладкой обеспечивает надежный захват.