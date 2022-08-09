Электрический рубанок Кратон EP-02
Арт. О00000031778
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|2.44
|
Класс товара
|бытовой
- Электрический рубанок Кратон EP-02 применяется для строгания древесины, выборки четверти и снятия фаски. Точная регулировка глубины строгания способствует более аккуратной работе. Инструмент оснащен штуцером для подключения пылесоса, что позволит держать рабочее место в чистоте. Рукоятка с резиновой накладкой обеспечивает надежный захват.
Преимущества
- Высокая частота вращения - для выполнения чистового строгания
- Блокировка клавиши "Пуск" - для защиты от случайного включения
- Подключение пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте
- Передняя рукоятка инструмента совмещена с механизмом регулировки глубины строгания