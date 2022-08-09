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Электрический рубанок Кратон EP-02
5.0
1
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Кратон EP-02
    Арт. О00000031778
    5.0
    1
    Электрический рубанок Кратон EP-02
    Электрический рубанок Кратон EP-02
    Электрический рубанок Кратон EP-02
    Электрический рубанок Кратон EP-02
    Электрический рубанок Кратон EP-02
      Электрический рубанок Кратон EP-02
      Электрический рубанок Кратон EP-02
      Электрический рубанок Кратон EP-02
      Электрический рубанок Кратон EP-02
      Электрический рубанок Кратон EP-02

      Электрический рубанок Кратон EP-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031778
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.44
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический рубанок Кратон EP-02 применяется для строгания древесины, выборки четверти и снятия фаски. Точная регулировка глубины строгания способствует более аккуратной работе. Инструмент оснащен штуцером для подключения пылесоса, что позволит держать рабочее место в чистоте. Рукоятка с резиновой накладкой обеспечивает надежный захват.

        Преимущества

        • Высокая частота вращения - для выполнения чистового строгания
        • Блокировка клавиши "Пуск" - для защиты от случайного включения
        • Подключение пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте
        • Передняя рукоятка инструмента совмещена с механизмом регулировки глубины строгания