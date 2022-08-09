Электрический рубанок Кратон EP-04
Арт. О00000031777
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.1
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Класс товара
|бытовой
- Электрический рубанок Кратон EP-04 применяется для строгания древесины, снятия фаски и выборки четверти. Благодаря мощному двигателю 880 Вт достигается высокая производительность. Передняя рукоятка рубанка совмещена с механизмом регулировки глубины строгания, максимальная глубина составляет 3 мм. Наличие патрубка пылеотвода позволяет подключить пылесос для обеспечения чистоты на рабочем месте.
Преимущества
- Кнопка блокировки случайного включения
- Можно подключать инструмент к пылесосу - для сохранения рабочего места в чистоте
- Двойная изоляция электродвигателя для безопасности в эксплуатации
- Основная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват