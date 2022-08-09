Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический рубанок Кратон EP-04
5.0
1
3 990 ₽
6 190 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Кратон EP-04
    Арт. О00000031777
    5.0
    1
    Электрический рубанок Кратон EP-04
    Электрический рубанок Кратон EP-04
    Электрический рубанок Кратон EP-04
    Электрический рубанок Кратон EP-04
    Электрический рубанок Кратон EP-04
      Электрический рубанок Кратон EP-04
      Электрический рубанок Кратон EP-04
      Электрический рубанок Кратон EP-04
      Электрический рубанок Кратон EP-04
      Электрический рубанок Кратон EP-04

      Электрический рубанок Кратон EP-04

      • -2 200 ₽
      3 990 ₽
      6 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031777
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.1
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      • -2 200 ₽
      3 990 ₽
      6 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический рубанок Кратон EP-04 применяется для строгания древесины, снятия фаски и выборки четверти. Благодаря мощному двигателю 880 Вт достигается высокая производительность. Передняя рукоятка рубанка совмещена с механизмом регулировки глубины строгания, максимальная глубина составляет 3 мм. Наличие патрубка пылеотвода позволяет подключить пылесос для обеспечения чистоты на рабочем месте.

        Преимущества

        • Кнопка блокировки случайного включения
        • Можно подключать инструмент к пылесосу - для сохранения рабочего места в чистоте
        • Двойная изоляция электродвигателя для безопасности в эксплуатации
        • Основная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват