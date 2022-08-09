Преимущества

Кнопка блокировки случайного включения

Можно подключать инструмент к пылесосу - для сохранения рабочего места в чистоте

Двойная изоляция электродвигателя для безопасности в эксплуатации

Основная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват

Электрический рубанок Кратон EP-04 применяется для строгания древесины, снятия фаски и выборки четверти. Благодаря мощному двигателю 880 Вт достигается высокая производительность. Передняя рукоятка рубанка совмещена с механизмом регулировки глубины строгания, максимальная глубина составляет 3 мм. Наличие патрубка пылеотвода позволяет подключить пылесос для обеспечения чистоты на рабочем месте.