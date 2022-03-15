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Отрезной круг ПрофОснастка Мастер №16 (150x2,5x22,23 мм)
5.0
2
45 ₽
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг ПрофОснастка Мастер №16 (150x2,5x22,23 мм)
    Арт. X131725170
    5.0
    2
    Отрезной круг ПрофОснастка Мастер №16 (150x2,5x22,23 мм)

      Отрезной круг ПрофОснастка Мастер №16 (150x2,5x22,23 мм)

      45 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131725170
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      45 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Абразивные отрезные диски (круги) ТИП 41 (плоские) серии Мастер предназначены для обработки изделий из металла (прутков, арматуры, уголков и других профилей). Не предназначены для обработки нержавейки, цветных металлов, камня. Устанавливаются на УШМ (болгарки).Отличаются между собой внешним диаметром, величиной посадочного отверстия, толщиной и твердостью рабочей части, скоростью резания. Применяются в быту, в строительных и ремонтных работах.

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Высокая качество реза
        • Безопасность