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Зачистной круг Луга-Абразив (180x6x22 мм)
5.0
2
120 ₽
Зачистные круги
    Зачистной круг Луга-Абразив (180x6x22 мм)
    Арт. Х150606
    5.0
    2
    Зачистной круг Луга-Абразив (180x6x22 мм)
    Зачистной круг Луга-Абразив (180x6x22 мм)
      Зачистной круг Луга-Абразив (180x6x22 мм)
      Зачистной круг Луга-Абразив (180x6x22 мм)

      Зачистной круг Луга-Абразив (180x6x22 мм)

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х150606
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		шлифовальный круг
      Назначение по материалу
      		сталь
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Зачистные круги с активной производительной агрессивностью и высокой износостойкостью. Они востребованы для операций по удалению наплывов, заусенецев, ржавчины, иных наслоений, для грубой зачистки швов после сварки, для плоского и торцового шлифования. Безопасная и производительная работа шлифовального инструмента зависит от правильного подбора типа сменного расходного элемента, подходящего к конкретным условиям предстоящей операции.