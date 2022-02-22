Круг зачистной Luga-Abrasiv (150x6x22 мм)
Арт. Х150605
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|шлифовальный круг
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Назначение по материалу
|металл
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Диаметр, мм
|150
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Толщина, мм
|6
Зачистные круги с активной производительной агрессивностью и высокой износостойкостью. Они востребованы для операций по удалению наплывов, заусенецев, ржавчины, иных наслоений, для грубой зачистки швов после сварки, для плоского и торцового шлифования. Безопасная и производительная работа шлифовального инструмента зависит от правильного подбора типа сменного расходного элемента, подходящего к конкретным условиям предстоящей операции.