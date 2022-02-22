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Круг зачистной Luga-Abrasiv (150x6x22 мм)
5.0
1
105 ₽
Зачистные круги
    Круг зачистной Luga-Abrasiv (150x6x22 мм)
    Арт. Х150605
    5.0
    1
    Круг зачистной Luga-Abrasiv (150x6x22 мм)

      Круг зачистной Luga-Abrasiv (150x6x22 мм)

      105 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х150605
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Тип оборудования
      		шлифовальный круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Диаметр, мм
      		150
      Толщина, мм
      		6
      Все характеристики
      105 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      •      Зачистные круги с активной производительной агрессивностью и высокой износостойкостью. Они востребованы для операций по удалению наплывов, заусенецев, ржавчины, иных наслоений, для грубой зачистки швов после сварки, для плоского и торцового шлифования. Безопасная и производительная работа шлифовального инструмента зависит от правильного подбора типа сменного расходного элемента, подходящего к конкретным условиям предстоящей операции.