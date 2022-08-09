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Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M18 FIW2F12-0X FUEL 4933478443
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M18 FIW2F12-0X FUEL 4933478443
    Арт. О00000032640
    5.0
    1
    Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M18 FIW2F12-0X FUEL 4933478443
    Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M18 FIW2F12-0X FUEL 4933478443
      Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M18 FIW2F12-0X FUEL 4933478443
      Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M18 FIW2F12-0X FUEL 4933478443

      Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M18 FIW2F12-0X FUEL 4933478443

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032640
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный гайковерт Milwaukee  M18 FIW2F12-0X FUEL 4933478443 -  широко используется в автосервисах и шиномонтажных мастерских. Имеет компактные размеры, благодаря чему удобен при работе в труднодоступных местах. Хвостовик с фрикционным кольцом обеспечивает быструю смену головок.

        Преимущества

        • Мощность и эффективность под нагрузкой. Крутящий момент 239 Нм
        • Субкомпактный корпус - общая длина всего 124 мм позволяет работать в труднодоступных местах
        • 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимальной универсальности применения
        • Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
        • Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 34 Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения срыва резьбы
        • Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны
        • Квадрат с фиксацией фрикционным кольцом
        • Разворачиваемый крюк для крепления на ремень
        • Включает 3 уникальных технологии MILWAUKEE®: бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальную систему. REDLINK PLUS™. Эти технологии обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы в условиях строительной площадки
        • Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™