Преимущества

Мощность и эффективность под нагрузкой. Крутящий момент 239 Нм

Субкомпактный корпус - общая длина всего 124 мм позволяет работать в труднодоступных местах

4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимальной универсальности применения

Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его

Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 34 Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения срыва резьбы

Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны

Квадрат с фиксацией фрикционным кольцом

Разворачиваемый крюк для крепления на ремень

Включает 3 уникальных технологии MILWAUKEE®: бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальную систему. REDLINK PLUS™. Эти технологии обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы в условиях строительной площадки

Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M18 FIW2F12-0X FUEL 4933478443 - широко используется в автосервисах и шиномонтажных мастерских. Имеет компактные размеры, благодаря чему удобен при работе в труднодоступных местах. Хвостовик с фрикционным кольцом обеспечивает быструю смену головок.