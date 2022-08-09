Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M18 FIW2F12-0X FUEL 4933478443
Арт. О00000032640
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Тип аккумулятора
|Li-ion
|
Напряжение аккумулятора, В
|18
- Аккумуляторный гайковерт Milwaukee M18 FIW2F12-0X FUEL 4933478443 - широко используется в автосервисах и шиномонтажных мастерских. Имеет компактные размеры, благодаря чему удобен при работе в труднодоступных местах. Хвостовик с фрикционным кольцом обеспечивает быструю смену головок.
Преимущества
- Мощность и эффективность под нагрузкой. Крутящий момент 239 Нм
- Субкомпактный корпус - общая длина всего 124 мм позволяет работать в труднодоступных местах
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимальной универсальности применения
- Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
- Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 34 Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения срыва резьбы
- Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны
- Квадрат с фиксацией фрикционным кольцом
- Разворачиваемый крюк для крепления на ремень
- Включает 3 уникальных технологии MILWAUKEE®: бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальную систему. REDLINK PLUS™. Эти технологии обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы в условиях строительной площадки
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™