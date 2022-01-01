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Бита Milwaukee Shockwave 4932430867, PZ2, 90 мм
Найти аналог
Биты крестовые PZ
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430867, PZ2, 90 мм
    Арт. О00000032725
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430867, PZ2, 90 мм
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430867, PZ2, 90 мм
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430867, PZ2, 90 мм
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430867, PZ2, 90 мм
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430867, PZ2, 90 мм
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430867, PZ2, 90 мм
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430867, PZ2, 90 мм
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430867, PZ2, 90 мм
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430867, PZ2, 90 мм
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430867, PZ2, 90 мм
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430867, PZ2, 90 мм
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430867, PZ2, 90 мм

      Бита Milwaukee Shockwave 4932430867, PZ2, 90 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032725

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.02
      Совместимость
      		шуруповёрт, гайковёрт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насадка SHOCKWAVE Milwaukee 4932430867 предназначена для работы с ударными шуруповертами и гайковертами при монтаже/демонтаже крепежа имеющего шлиц PZ2.

        Преимущества

        • Изготавливается из запатентованного сплава Impact duty
        • Компрессионный кованый наконечник обеспечивает отличную посадку в головке винта