Набор вставок-бит OMBRA OMT31S, 31 предмет

Набор бит с адаптером Ombra OMT31S, 31 предмет. В наборе собраны биты-вставки, различающиеся по рабочему профилю и предназначенные для проведения монтажных работ с торцевыми головками и другим инструментом. Комфорт при использовании набора достигается за счет разнообразия вставок, которые позволяют работать с крепежом самого разного профиля. Адаптер для бит оснащен фиксатором, что немаловажно при работе с крепежом. Удобство при хранении обеспечивает пластиковый кейс, в котором каждая насадка будет на своем месте, за счет чего можно быстро найти нужный инструмент.

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