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Набор вставок-бит OMBRA OMT31S, 31 предмет
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Наборы бит
    Набор вставок-бит OMBRA OMT31S, 31 предмет
    Арт. ombratools_2576
    Набор вставок-бит OMBRA OMT31S, 31 предмет
    Набор вставок-бит OMBRA OMT31S, 31 предмет
    Набор вставок-бит OMBRA OMT31S, 31 предмет
      Набор вставок-бит OMBRA OMT31S, 31 предмет
      Набор вставок-бит OMBRA OMT31S, 31 предмет
      Набор вставок-бит OMBRA OMT31S, 31 предмет

      Набор вставок-бит OMBRA OMT31S, 31 предмет

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2576

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		0.31
      Особенности бит
      		держатель бит, футляр
      Совместимость
      		дрель, шуруповёрт
      Адаптер в комплекте
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор бит с адаптером Ombra OMT31S, 31 предмет. В наборе собраны биты-вставки, различающиеся по рабочему профилю и предназначенные для проведения монтажных работ с торцевыми головками и другим инструментом. Комфорт при использовании набора достигается за счет разнообразия вставок, которые позволяют работать с крепежом самого разного профиля. Адаптер для бит оснащен фиксатором, что немаловажно при работе с крепежом. Удобство при хранении обеспечивает пластиковый кейс, в котором каждая насадка будет на своем месте, за счет чего можно быстро найти нужный инструмент.

        Комплектация:

        • Вставки-биты1/4”DR, Phillips®: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4.
        • Вставки-биты1/4”DR, Pozidriv®: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4.
        • Вставки-биты1/4”DR, Tamperproof Torx®: T10, T15, T20, T25, T27, T30.
        • Вставки-биты1/4”DR, Hex: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6.
        • Вставки-биты1/4”DR, Шлиц прямой: SL3, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL6.
        • 1/4”DR Адаптер машинный для бит, с фиксатором.
        • Пластиковый футляр.