Набор вставок-бит OMBRA OMT31S, 31 предмет
Арт. ombratools_2576
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.31
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Особенности бит
|держатель бит, футляр
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Совместимость
|дрель, шуруповёрт
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Адаптер в комплекте
|Да
Набор бит с адаптером Ombra OMT31S, 31 предмет. В наборе собраны биты-вставки, различающиеся по рабочему профилю и предназначенные для проведения монтажных работ с торцевыми головками и другим инструментом. Комфорт при использовании набора достигается за счет разнообразия вставок, которые позволяют работать с крепежом самого разного профиля. Адаптер для бит оснащен фиксатором, что немаловажно при работе с крепежом. Удобство при хранении обеспечивает пластиковый кейс, в котором каждая насадка будет на своем месте, за счет чего можно быстро найти нужный инструмент.
Комплектация:
- Вставки-биты1/4”DR, Phillips®: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4.
- Вставки-биты1/4”DR, Pozidriv®: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4.
- Вставки-биты1/4”DR, Tamperproof Torx®: T10, T15, T20, T25, T27, T30.
- Вставки-биты1/4”DR, Hex: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6.
- Вставки-биты1/4”DR, Шлиц прямой: SL3, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL6.
- 1/4”DR Адаптер машинный для бит, с фиксатором.
- Пластиковый футляр.