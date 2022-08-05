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Дрель ударная P.I.T. PSB13-C8
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная P.I.T. PSB13-C8
    Арт. О00000033354
    5.0
    1
    Дрель ударная P.I.T. PSB13-C8
    Дрель ударная P.I.T. PSB13-C8
    Дрель ударная P.I.T. PSB13-C8
    Дрель ударная P.I.T. PSB13-C8
    Дрель ударная P.I.T. PSB13-C8
    Дрель ударная P.I.T. PSB13-C8
    Дрель ударная P.I.T. PSB13-C8
      Дрель ударная P.I.T. PSB13-C8
      Дрель ударная P.I.T. PSB13-C8
      Дрель ударная P.I.T. PSB13-C8
      Дрель ударная P.I.T. PSB13-C8
      Дрель ударная P.I.T. PSB13-C8
      Дрель ударная P.I.T. PSB13-C8
      Дрель ударная P.I.T. PSB13-C8

      Дрель ударная P.I.T. PSB13-C8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033354
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Мощная и производительная двухрежимная ударная дрель отлично подойдет для сверления отверстий в  дереве, металле, пластике, кирпиче, в том числе, особо твердых поверхностей. Благодаря удобной рукояти и небольшому весу даже долгая работа будет в удовольствие.

        Преимущества

        • Металлический корпус редуктора эффективнее отводит тепло и лучше выдерживает ударные нагрузки
        • Дополнительная быстросъемная рукоятка для удобства и безопасности
        • Регулятор скорости
        • Ограничительная рейка для более точной работы
        • Функция сверления с ударом позволяет выполнять отверстия в кирпиче и легком бетоне
        • Благодаря реверсу можно использовать как шуруповерт
        • Большие воздуховыпускные отверстия для эффективного охлаждения и перегрева двигателя
        • Переключатель режимов работы: сверление или сверление с ударом