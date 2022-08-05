Дрель ударная P.I.T. PSB13-C8
Арт. О00000033354
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Мощная и производительная двухрежимная ударная дрель отлично подойдет для сверления отверстий в дереве, металле, пластике, кирпиче, в том числе, особо твердых поверхностей. Благодаря удобной рукояти и небольшому весу даже долгая работа будет в удовольствие.
Преимущества
- Металлический корпус редуктора эффективнее отводит тепло и лучше выдерживает ударные нагрузки
- Дополнительная быстросъемная рукоятка для удобства и безопасности
- Регулятор скорости
- Ограничительная рейка для более точной работы
- Функция сверления с ударом позволяет выполнять отверстия в кирпиче и легком бетоне
- Благодаря реверсу можно использовать как шуруповерт
- Большие воздуховыпускные отверстия для эффективного охлаждения и перегрева двигателя
- Переключатель режимов работы: сверление или сверление с ударом