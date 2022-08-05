Преимущества

Металлический корпус редуктора эффективнее отводит тепло и лучше выдерживает ударные нагрузки

Дополнительная быстросъемная рукоятка для удобства и безопасности

Регулятор скорости

Ограничительная рейка для более точной работы

Функция сверления с ударом позволяет выполнять отверстия в кирпиче и легком бетоне

Благодаря реверсу можно использовать как шуруповерт

Большие воздуховыпускные отверстия для эффективного охлаждения и перегрева двигателя

Переключатель режимов работы: сверление или сверление с ударом

Мощная и производительная двухрежимная ударная дрель отлично подойдет для сверления отверстий в дереве, металле, пластике, кирпиче, в том числе, особо твердых поверхностей. Благодаря удобной рукояти и небольшому весу даже долгая работа будет в удовольствие.