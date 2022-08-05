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Дрель ударная электрическая P.I.T. PSB16-C
5.0
1
5 090 ₽
6 900 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная электрическая P.I.T. PSB16-C
    Арт. О00000034448
    5.0
    1
    Дрель ударная электрическая P.I.T. PSB16-C
    Дрель ударная электрическая P.I.T. PSB16-C
    Дрель ударная электрическая P.I.T. PSB16-C
    Дрель ударная электрическая P.I.T. PSB16-C
    Дрель ударная электрическая P.I.T. PSB16-C
    Дрель ударная электрическая P.I.T. PSB16-C
    Дрель ударная электрическая P.I.T. PSB16-C
      Дрель ударная электрическая P.I.T. PSB16-C
      Дрель ударная электрическая P.I.T. PSB16-C
      Дрель ударная электрическая P.I.T. PSB16-C
      Дрель ударная электрическая P.I.T. PSB16-C
      Дрель ударная электрическая P.I.T. PSB16-C
      Дрель ударная электрическая P.I.T. PSB16-C
      Дрель ударная электрическая P.I.T. PSB16-C

      Дрель ударная электрическая P.I.T. PSB16-C

      • -1 810 ₽
      5 090 ₽
      6 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034448
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 810 ₽
      5 090 ₽
      6 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мощная ударная дрель электрическая P.I.T. PSB16-C применяется для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь и т. д.) Отлично подходит для сверления крупных отверстий, шкантов при строительстве домов, перемешивания сыпучих материалов (как миксер). Также дрель можно использовать как бюджетную альтернативу установки алмазного бурения. Дрель отличает наличие удобных основной и дополнительной рукоятей. Основная рукоятка в одной плоскости с патроном и оснасткой увеличивает равномерность распределение давления при бурении. Благодаря эргономике корпуса и небольшому весу, даже тяжелая работа не станет утомительной. Качественные комплектующие продлевают срок службы инструмента: подшипники CHL, высокое качество обмоток статора и ротора, металлический редуктор.

        Преимущества

        • Металлический редуктор обеспечивает лучшее охлаждение и большее время работы
        • Воздухозаборники лабиринтного типа лучше защищают от пыли
        • Комплектующие высокого качества, шестерни из металла с вакуумной закалкой
        • Высокое качество обмоток статора и ротора
        • Подшипники CHL
        • Механическая регулировка оборотов роликом
        • Увеличенная кнопка включения, кнопка фиксации
        • Ручная регулировка оборотов
        • Две скорости сверления
        • Механическая регулировка оборотов роликом
        • Наличие реверса (можно использовать как шуруповёрт)
        • Кнопка фиксации
        • Увеличенная длина корпуса, дополнительная съёмная рукоятка, улучшенная эргономика и прорезиненная накладка на ручке для лучшего хвата
        • Основная рукоятка в одной плоскости с патроном и оснасткой увеличивает равномерность распределение давления при бурении
        • Материал пластика PA6-GF30 (стеклонаполненный полиамид) – прочный, износостойкий, упругий материал