Преимущества

Металлический редуктор обеспечивает лучшее охлаждение и большее время работы

Воздухозаборники лабиринтного типа лучше защищают от пыли

Комплектующие высокого качества, шестерни из металла с вакуумной закалкой

Высокое качество обмоток статора и ротора

Подшипники CHL

Механическая регулировка оборотов роликом

Увеличенная кнопка включения, кнопка фиксации

Ручная регулировка оборотов

Две скорости сверления

Механическая регулировка оборотов роликом

Наличие реверса (можно использовать как шуруповёрт)

Кнопка фиксации

Увеличенная длина корпуса, дополнительная съёмная рукоятка, улучшенная эргономика и прорезиненная накладка на ручке для лучшего хвата

Основная рукоятка в одной плоскости с патроном и оснасткой увеличивает равномерность распределение давления при бурении

Материал пластика PA6-GF30 (стеклонаполненный полиамид) – прочный, износостойкий, упругий материал

Мощная ударная дрель электрическая P.I.T. PSB16-C применяется для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь и т. д.) Отлично подходит для сверления крупных отверстий, шкантов при строительстве домов, перемешивания сыпучих материалов (как миксер). Также дрель можно использовать как бюджетную альтернативу установки алмазного бурения. Дрель отличает наличие удобных основной и дополнительной рукоятей. Основная рукоятка в одной плоскости с патроном и оснасткой увеличивает равномерность распределение давления при бурении. Благодаря эргономике корпуса и небольшому весу, даже тяжелая работа не станет утомительной. Качественные комплектующие продлевают срок службы инструмента: подшипники CHL, высокое качество обмоток статора и ротора, металлический редуктор.