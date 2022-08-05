Дрель ударная электрическая P.I.T. PSB16-C
Арт. О00000034448
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
- Мощная ударная дрель электрическая P.I.T. PSB16-C применяется для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь и т. д.) Отлично подходит для сверления крупных отверстий, шкантов при строительстве домов, перемешивания сыпучих материалов (как миксер). Также дрель можно использовать как бюджетную альтернативу установки алмазного бурения. Дрель отличает наличие удобных основной и дополнительной рукоятей. Основная рукоятка в одной плоскости с патроном и оснасткой увеличивает равномерность распределение давления при бурении. Благодаря эргономике корпуса и небольшому весу, даже тяжелая работа не станет утомительной. Качественные комплектующие продлевают срок службы инструмента: подшипники CHL, высокое качество обмоток статора и ротора, металлический редуктор.
Преимущества
- Металлический редуктор обеспечивает лучшее охлаждение и большее время работы
- Воздухозаборники лабиринтного типа лучше защищают от пыли
- Комплектующие высокого качества, шестерни из металла с вакуумной закалкой
- Высокое качество обмоток статора и ротора
- Подшипники CHL
- Механическая регулировка оборотов роликом
- Увеличенная кнопка включения, кнопка фиксации
- Ручная регулировка оборотов
- Две скорости сверления
- Механическая регулировка оборотов роликом
- Наличие реверса (можно использовать как шуруповёрт)
- Кнопка фиксации
- Увеличенная длина корпуса, дополнительная съёмная рукоятка, улучшенная эргономика и прорезиненная накладка на ручке для лучшего хвата
- Основная рукоятка в одной плоскости с патроном и оснасткой увеличивает равномерность распределение давления при бурении
- Материал пластика PA6-GF30 (стеклонаполненный полиамид) – прочный, износостойкий, упругий материал