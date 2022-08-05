Ударная дрель P.I.T. PSB13-C3 МАСТЕР, 800 Вт
Арт. О00000029518
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель P.I.T. PSB13-C3 МАСТЕР сверлит отверстия в древесине, металле, бетоне и камне. Регулируемая частота вращения позволяет работать с учетом особенностей материала. Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, что предотвращает перегрев и продлевает срок службы инструмента. Рукоятка оснащена мягкими накладками для более комфортного захвата.
Преимущества
- Режим перфоратора
- Высокая мощность электродвигателя
- Двойная изоляция для безопасной работы
- Функция смены направления вращения (реверс)
- Клавиша блокировки для беспрерывной эксплуатации
- Конструкция двойного подшипника на выходном валу повышает точность и скорость сверления
- Шестерни выходного вала выполнены из высококачественного материала и прошли передовую технологию термической обработки