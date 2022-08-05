Преимущества

Режим перфоратора

Высокая мощность электродвигателя

Двойная изоляция для безопасной работы

Функция смены направления вращения (реверс)

Клавиша блокировки для беспрерывной эксплуатации

Конструкция двойного подшипника на выходном валу повышает точность и скорость сверления

Шестерни выходного вала выполнены из высококачественного материала и прошли передовую технологию термической обработки

Ударная дрель P.I.T. PSB13-C3 МАСТЕР сверлит отверстия в древесине, металле, бетоне и камне. Регулируемая частота вращения позволяет работать с учетом особенностей материала. Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, что предотвращает перегрев и продлевает срок службы инструмента. Рукоятка оснащена мягкими накладками для более комфортного захвата.