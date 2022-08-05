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Ударная дрель P.I.T. PSB13-C3 МАСТЕР, 800 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Ударная дрель P.I.T. PSB13-C3 МАСТЕР, 800 Вт
    Арт. О00000029518
    5.0
    1
    Ударная дрель P.I.T. PSB13-C3 МАСТЕР, 800 Вт
    Ударная дрель P.I.T. PSB13-C3 МАСТЕР, 800 Вт
    Ударная дрель P.I.T. PSB13-C3 МАСТЕР, 800 Вт
    Ударная дрель P.I.T. PSB13-C3 МАСТЕР, 800 Вт
    Ударная дрель P.I.T. PSB13-C3 МАСТЕР, 800 Вт
    Ударная дрель P.I.T. PSB13-C3 МАСТЕР, 800 Вт
      Ударная дрель P.I.T. PSB13-C3 МАСТЕР, 800 Вт
      Ударная дрель P.I.T. PSB13-C3 МАСТЕР, 800 Вт
      Ударная дрель P.I.T. PSB13-C3 МАСТЕР, 800 Вт
      Ударная дрель P.I.T. PSB13-C3 МАСТЕР, 800 Вт
      Ударная дрель P.I.T. PSB13-C3 МАСТЕР, 800 Вт
      Ударная дрель P.I.T. PSB13-C3 МАСТЕР, 800 Вт

      Ударная дрель P.I.T. PSB13-C3 МАСТЕР, 800 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029518
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ударная дрель P.I.T. PSB13-C3 МАСТЕР сверлит отверстия в древесине, металле, бетоне и камне. Регулируемая частота вращения позволяет работать с учетом особенностей материала. Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, что предотвращает перегрев и продлевает срок службы инструмента. Рукоятка оснащена мягкими накладками для более комфортного захвата.

        Преимущества

        • Режим перфоратора
        • Высокая мощность электродвигателя
        • Двойная изоляция для безопасной работы
        • Функция смены направления вращения (реверс)
        • Клавиша блокировки для беспрерывной эксплуатации 
        • Конструкция двойного подшипника на выходном валу повышает точность и скорость сверления
        • Шестерни выходного вала выполнены из высококачественного материала и прошли передовую технологию термической обработки