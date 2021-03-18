Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS230-C2
Арт. О00000026746
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. число оборотов, об/мин
|6000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина P.I.T. PWS230-C2 используется для зачистки и резки различных материалов. Плавный пуск гарантирует включение инструмента без рывков путем ограничения пускового момента. Диск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений.
Преимущества:
- Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка P.I.T. PWS230-C2 для удобства работы
- Кожух для защиты оператора от пыли и искр
- Мягкий старт для аккуратного начала работ
- Вентиляционные отверстия лабиринтного типа для лучшей защиты от пыли
- Выключатель со степенью защиты IP5X - надежная защита основного узла