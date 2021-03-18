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Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS230-C2
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS230-C2
    Арт. О00000026746
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS230-C2

      Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS230-C2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026746
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина P.I.T. PWS230-C2 используется для зачистки и резки различных материалов. Плавный пуск гарантирует включение инструмента без рывков путем ограничения пускового момента. Диск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений.

        Преимущества:

        • Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
        • Трехпозиционная дополнительная рукоятка P.I.T. PWS230-C2 для удобства работы
        • Кожух для защиты оператора от пыли и искр
        • Мягкий старт для аккуратного начала работ
        • Вентиляционные отверстия лабиринтного типа для лучшей защиты от пыли
        • Выключатель со степенью защиты IP5X - надежная защита основного узла