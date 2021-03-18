Угловая шлифовальная машина P.I.T. PWS230-C2

Преимущества:

Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки

Трехпозиционная дополнительная рукоятка P.I.T. PWS230-C2 для удобства работы

Кожух для защиты оператора от пыли и искр

Мягкий старт для аккуратного начала работ

Вентиляционные отверстия лабиринтного типа для лучшей защиты от пыли

Выключатель со степенью защиты IP5X - надежная защита основного узла

Угловая шлифмашина P.I.T. PWS230-C2 используется для зачистки и резки различных материалов. Плавный пуск гарантирует включение инструмента без рывков путем ограничения пускового момента. Диск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений.