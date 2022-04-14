Пилки для лобзика Bosch T 341 HM 2.608.633.176 (3 шт.)

Преимущества

Они выполнены из твёрдого сплава HM, благодаря чему отличаются высокой эффективностью

Зубья с твердосплавными вставками, разведённые

Хвостовик с одним упором

Пилки Bosch 2608633176 предназначены для прямых грубых пропилов в таких материалах, как стеклопластик/эпоксидные материалы (5-50 мм), гипсокартон, цементно-волокнистых плитах (<80 мм). Данный тип оснастки подходит для лобзиков Bosch и других.