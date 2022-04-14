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Пилки для лобзика Bosch T 341 HM 2.608.633.176 (3 шт.)
5.0
2
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch T 341 HM 2.608.633.176 (3 шт.)
    Арт. 77777X9009148
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch T 341 HM 2.608.633.176 (3 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 341 HM 2.608.633.176 (3 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 341 HM 2.608.633.176 (3 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 341 HM 2.608.633.176 (3 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch T 341 HM 2.608.633.176 (3 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009148
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для гипсокартона
      Рабочая длина, мм
      		106
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки Bosch 2608633176 предназначены для прямых грубых пропилов в таких материалах, как стеклопластик/эпоксидные материалы (5-50 мм), гипсокартон, цементно-волокнистых плитах (<80 мм). Данный тип оснастки подходит для лобзиков Bosch и других.

        Преимущества

        • Они выполнены из твёрдого сплава HM, благодаря чему отличаются высокой эффективностью
        • Зубья с твердосплавными вставками, разведённые
        • Хвостовик с одним упором