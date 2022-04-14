Пилки для лобзика Bosch T 341 HM 2.608.633.176 (3 шт.)
Арт. 77777X9009148
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для гипсокартона
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Рабочая длина, мм
|106
- Пилки Bosch 2608633176 предназначены для прямых грубых пропилов в таких материалах, как стеклопластик/эпоксидные материалы (5-50 мм), гипсокартон, цементно-волокнистых плитах (<80 мм). Данный тип оснастки подходит для лобзиков Bosch и других.
Преимущества
- Они выполнены из твёрдого сплава HM, благодаря чему отличаются высокой эффективностью
- Зубья с твердосплавными вставками, разведённые
- Хвостовик с одним упором