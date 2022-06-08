Полотна для лобзика по дереву для криволинейного пиления Stanley T101AO STA21042-XJ (2 шт.)

Преимущества

Изготовлен из инструментальной стали

Хвостовик имеет Т-образную форму

Пилка для электролобзика по дереву Stanley STA21042-XJ (T101AO, HCS, криволинейный, 2 шт.) применяются совместно с электролобзиками при пилении заготовок, изготовленных из древесины.