Полотна для лобзика по дереву для криволинейного пиления Stanley T101AO STA21042-XJ (2 шт.)
Арт. 77777X9009172
Полотна для лобзика по дереву для криволинейного пиления Stanley T101AO STA21042-XJ (2 шт.)
Арт. 77777X9009172
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип пилки
|для дерева, для ламината
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Количество, шт
|2
- Пилка для электролобзика по дереву Stanley STA21042-XJ (T101AO, HCS, криволинейный, 2 шт.) применяются совместно с электролобзиками при пилении заготовок, изготовленных из древесины.
Преимущества
- Изготовлен из инструментальной стали
- Хвостовик имеет Т-образную форму