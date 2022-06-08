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Полотна для лобзика по дереву для криволинейного пиления Stanley T101AO STA21042-XJ (2 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Пилки для лобзиков
    Полотна для лобзика по дереву для криволинейного пиления Stanley T101AO STA21042-XJ (2 шт.)
    Арт. 77777X9009172
    5.0
    2
    Полотна для лобзика по дереву для криволинейного пиления Stanley T101AO STA21042-XJ (2 шт.)

      Полотна для лобзика по дереву для криволинейного пиления Stanley T101AO STA21042-XJ (2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009172
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип пилки
      		для дерева, для ламината
      Количество, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилка для электролобзика по дереву Stanley STA21042-XJ (T101AO, HCS, криволинейный, 2 шт.) применяются совместно с электролобзиками при пилении заготовок, изготовленных из древесины.

        Преимущества

        • Изготовлен из инструментальной стали
        • Хвостовик имеет Т-образную форму