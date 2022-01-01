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Пильный диск по алюминию Практика 776-843, 165x30/20 мм
990 ₽
Пильные диски по алюминию
    Пильный диск по алюминию Практика 776-843, 165x30/20 мм
    Арт. О00000024231
    Пильный диск по алюминию Практика 776-843, 165x30/20 мм
    Пильный диск по алюминию Практика 776-843, 165x30/20 мм
      Пильный диск по алюминию Практика 776-843, 165x30/20 мм
      Пильный диск по алюминию Практика 776-843, 165x30/20 мм

      Пильный диск по алюминию Практика 776-843, 165x30/20 мм

      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024231

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильный диск по алюминию Практика 776-843 серия Эксперт, для дисковых пил - специализированный пильный диск для профессионального применения. Благодаря увеличенной толщине тела, диски серии Эксперт выдерживают самые высокие нагрузки. Углы атаки зубов оптимально подобраны для каждого типа используемого оборудования, будь то ручная дисковая или стационарная торцовочная пила.