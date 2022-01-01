Пильный диск по алюминию Практика 776-843, 165x30/20 мм

Пильный диск по алюминию Практика 776-843 серия Эксперт, для дисковых пил - специализированный пильный диск для профессионального применения. Благодаря увеличенной толщине тела, диски серии Эксперт выдерживают самые высокие нагрузки. Углы атаки зубов оптимально подобраны для каждого типа используемого оборудования, будь то ручная дисковая или стационарная торцовочная пила.