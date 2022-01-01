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Сверло по стеклу Практика Квадро 036-452, 3 мм
320 ₽
Сверла по керамике и стеклу
    Сверло по стеклу Практика Квадро 036-452, 3 мм
    Арт. О00000024554
    Сверло по стеклу Практика Квадро 036-452, 3 мм
    Сверло по стеклу Практика Квадро 036-452, 3 мм
    Сверло по стеклу Практика Квадро 036-452, 3 мм
      Сверло по стеклу Практика Квадро 036-452, 3 мм
      Сверло по стеклу Практика Квадро 036-452, 3 мм
      Сверло по стеклу Практика Квадро 036-452, 3 мм

      Сверло по стеклу Практика Квадро 036-452, 3 мм

      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024554

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		3
      Все характеристики
      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло с четырьмя режущими кромками и алмазной заточкой Практика Эксперт 036-452 предназначено для профессионального применения. Изделие диаметром 3 миллиметра оснащено твердосплавной напайкой особой формы, что обеспечивает долговечность и износостойкость. Подходит для создания отверстий в хрупких и ломких материалах: кафель, стекло, керамика и т.д. Чтобы избежать сколов и трещин, во время работы необходимо использовать охлаждение водой. Сверло не предназначено для работы в ударном режиме и не подходит для сверления изделий, выполненных из керамогранита

        Преимущества

        • 4 режущие кромки
        • алмазная заточка
        • долговечность и износостойкость