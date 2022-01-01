Сверло по стеклу Практика Квадро 036-452, 3 мм
Арт. О00000024554
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|3
- Сверло с четырьмя режущими кромками и алмазной заточкой Практика Эксперт 036-452 предназначено для профессионального применения. Изделие диаметром 3 миллиметра оснащено твердосплавной напайкой особой формы, что обеспечивает долговечность и износостойкость. Подходит для создания отверстий в хрупких и ломких материалах: кафель, стекло, керамика и т.д. Чтобы избежать сколов и трещин, во время работы необходимо использовать охлаждение водой. Сверло не предназначено для работы в ударном режиме и не подходит для сверления изделий, выполненных из керамогранита
Преимущества
- 4 режущие кромки
- алмазная заточка
- долговечность и износостойкость