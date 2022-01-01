Сверло по стеклу Практика Профи 775-105, V-тип, 8х80 мм

Сверло по стеклу ПРАКТИКА 775-105, V-тип, серия "Профи". Профессиональное сверло по стеклу и керамике не требующее охлаждения при сверлении. Специальная заточка сверла позволяет точно центрировать сверло и обеспечивает чистоту кромок отверстия. Особая карбид-вольфрамовая напайка обеспечивает длительный срок службы. Рекомендуемая частота оборотов 400-1000 об/мин в зависимости от диаметра. Работать в неударном режиме. Не для керамогранита