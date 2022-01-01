Сверло по керамике и стеклу Практика Квадро 034-991, 10 мм

Твердосплавная напайка специальной формы с алмазной заточкой для точного засверливания. Четыре режущие кромки: Патент № ZL01311605.3. Для сверления отверстий в стекле, фарфоре, облицовочной керамической плитке, пластике. Рекомендуемая частота оборотов 400-600 об/мин. При сверлении использовать охлаждение водой