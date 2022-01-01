Сверло по керамике и стеклу Практика Квадро 034-991, 10 мм
Арт. О00000024559
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Ударное
|Нет
- Твердосплавная напайка специальной формы с алмазной заточкой для точного засверливания. Четыре режущие кромки: Патент № ZL01311605.3. Для сверления отверстий в стекле, фарфоре, облицовочной керамической плитке, пластике. Рекомендуемая частота оборотов 400-600 об/мин. При сверлении использовать охлаждение водой