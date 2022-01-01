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Сверло по керамике и стеклу Практика Квадро 034-991, 10 мм
495 ₽
Сверла по керамике и стеклу
    Сверло по керамике и стеклу Практика Квадро 034-991, 10 мм
    Арт. О00000024559
    Сверло по керамике и стеклу Практика Квадро 034-991, 10 мм
    Сверло по керамике и стеклу Практика Квадро 034-991, 10 мм
      Сверло по керамике и стеклу Практика Квадро 034-991, 10 мм
      Сверло по керамике и стеклу Практика Квадро 034-991, 10 мм

      Сверло по керамике и стеклу Практика Квадро 034-991, 10 мм

      495 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024559

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      495 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Твердосплавная напайка специальной формы с алмазной заточкой для точного засверливания. Четыре режущие кромки: Патент № ZL01311605.3. Для сверления отверстий в стекле, фарфоре, облицовочной керамической плитке, пластике. Рекомендуемая частота оборотов 400-600 об/мин. При сверлении использовать охлаждение водой