Сварочный припой Аларм ПМФОЦр 6-4-0.03 2.8мм с фл.ФК-320

Преимущества

Коррозионная стойкость

Пониженное содержание примесей

Припой — материал, применяемый при пайке для соединения заготовок и имеющий температуру плавления ниже, чем соединяемые металлы. Применяют сплавы на основе олова, свинца, кадмия, меди, никеля, серебра и другие.