Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный припой Аларм ПМФОЦр 6-4-0.03 2.8мм с фл.ФК-320
5.0
2
Найти аналог
Припой
    Сварочный припой Аларм ПМФОЦр 6-4-0.03 2.8мм с фл.ФК-320
    Арт. 720365
    5.0
    2
    Сварочный припой Аларм ПМФОЦр 6-4-0.03 2.8мм с фл.ФК-320

      Сварочный припой Аларм ПМФОЦр 6-4-0.03 2.8мм с фл.ФК-320

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720365
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Аларм
      Страна производства
      		Китай
      Вид припоя
      		твердый (тугоплавкий)
      Сечение / диаметр, мм
      		2.8
      Содержание олова, %
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Припой — материал, применяемый при пайке для соединения заготовок и имеющий температуру плавления ниже, чем соединяемые металлы. Применяют сплавы на основе олова, свинца, кадмия, меди, никеля, серебра и другие.

        Преимущества

        • Коррозионная стойкость
        • Пониженное содержание примесей