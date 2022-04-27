Сварочный припой Аларм ПМФОЦр 6-4-0.03 2.8мм с фл.ФК-320
Арт. 720365
Характеристики
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Производитель
|Аларм
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Страна производства
|Китай
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Вид припоя
|твердый (тугоплавкий)
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Сечение / диаметр, мм
|2.8
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Содержание олова, %
|4
- Припой — материал, применяемый при пайке для соединения заготовок и имеющий температуру плавления ниже, чем соединяемые металлы. Применяют сплавы на основе олова, свинца, кадмия, меди, никеля, серебра и другие.
Преимущества
- Коррозионная стойкость
- Пониженное содержание примесей