Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z - многофункциональная сельскохозяйственная машина высокой проходимости. При несложном дооснащении она может быть использована для сбора урожая, орошения, перевозки грузов и решения множества других задач. Агрегат ремонтопригоден и не доставляет проблем при подборе запасных частей.

Преимущества