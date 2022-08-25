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Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z
5.0
1
89 900 ₽
Культиваторы бензиновые
  • Персональная скидка
Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z
Арт. О00000041715
5.0
1
Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z
Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z
Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z
  • Персональная скидка
Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z
Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z
Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z

Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z

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89 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041715
5.0
1

Характеристики

Производитель
Rato
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Емкость топливного бака, л
6.5
Объем двигателя, см. куб.
420
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
89 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  •  Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z - многофункциональная сельскохозяйственная машина высокой проходимости. При несложном дооснащении она может быть использована для сбора урожая, орошения, перевозки грузов и решения множества других задач. Агрегат ремонтопригоден и не доставляет проблем при подборе запасных частей.

    Преимущества

    • Регулировка ширины и глубины вспашки при помощи винта
    • Эффективное сжигание топлива двигателем за счет верхнего расположения его клапанов
    • Пять часов и больше работы без необходимости дозаправки
    • Возможность движения задним ходом и на пониженной передаче
    • Удобное управление эллиптической рукояткой
    • Для передачи усилия от двигателя используется надежный шестеренчатый редуктор из чугуна