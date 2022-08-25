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Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z
Арт. О00000041715
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Емкость топливного бака, л
|6.5
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Объем двигателя, см. куб.
|420
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Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z - многофункциональная сельскохозяйственная машина высокой проходимости. При несложном дооснащении она может быть использована для сбора урожая, орошения, перевозки грузов и решения множества других задач. Агрегат ремонтопригоден и не доставляет проблем при подборе запасных частей.
Преимущества
- Регулировка ширины и глубины вспашки при помощи винта
- Эффективное сжигание топлива двигателем за счет верхнего расположения его клапанов
- Пять часов и больше работы без необходимости дозаправки
- Возможность движения задним ходом и на пониженной передаче
- Удобное управление эллиптической рукояткой
- Для передачи усилия от двигателя используется надежный шестеренчатый редуктор из чугуна