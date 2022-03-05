Щетка Атака N013 (80 мм, M14, чашеобразная с кольцом витая)
Арт. Х1317143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|щетка для УШМ
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Назначение по материалу
|металл
- Чашеобразная щётка с кольцом №013 Атака 21782 является сменным элементом для угловых шлифовальных машин. Применяется для зачистки от лака, краски и ржавчины различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из витой стальной проволоки. Посадочное отверстие - М14. Максимальная скорость вращения — 12500 об/мин.