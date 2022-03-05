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Щетка Атака N013 (80 мм, M14, чашеобразная с кольцом витая)
5.0
2
Найти аналог
Чашечные корщетки для УШМ
    Щетка Атака N013 (80 мм, M14, чашеобразная с кольцом витая)
    Арт. Х1317143
    5.0
    2
    Щетка Атака N013 (80 мм, M14, чашеобразная с кольцом витая)

      Щетка Атака N013 (80 мм, M14, чашеобразная с кольцом витая)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1317143
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Чашеобразная щётка с кольцом №013 Атака 21782 является сменным элементом для угловых шлифовальных машин. Применяется для зачистки от лака, краски и ржавчины различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из витой стальной проволоки. Посадочное отверстие - М14. Максимальная скорость вращения — 12500 об/мин.