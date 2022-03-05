Щетка Атака N013 (80 мм, M14, чашеобразная с кольцом витая)

Чашеобразная щётка с кольцом №013 Атака 21782 является сменным элементом для угловых шлифовальных машин. Применяется для зачистки от лака, краски и ржавчины различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из витой стальной проволоки. Посадочное отверстие - М14. Максимальная скорость вращения — 12500 об/мин.