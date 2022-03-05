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Щетка Атака N014 (100 мм, M14, чашеобразная с кольцом)
5.0
3
983 ₽
Чашечные корщетки для УШМ
    Щетка Атака N014 (100 мм, M14, чашеобразная с кольцом)
    Арт. Х1317144
    5.0
    3
    Щетка Атака N014 (100 мм, M14, чашеобразная с кольцом)

      Щетка Атака N014 (100 мм, M14, чашеобразная с кольцом)

      983 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1317144
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      983 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Чашеобразная щётка с кольцом №014 Атака 22208 является сменным элементом для угловых шлифовальных машин. Применяется для зачистки от лака, краски и ржавчины различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из витой стальной проволоки. Посадочное отверстие - М14. Максимальная скорость вращения — 8500 об/мин.