Щетка Атака N014 (100 мм, M14, чашеобразная с кольцом)

Чашеобразная щётка с кольцом №014 Атака 22208 является сменным элементом для угловых шлифовальных машин. Применяется для зачистки от лака, краски и ржавчины различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из витой стальной проволоки. Посадочное отверстие - М14. Максимальная скорость вращения — 8500 об/мин.