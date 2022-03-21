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Щетка Dremel SC473 2.615.S47.2JA
5.0
2
Найти аналог
Насадки для МФИ
    Щетка Dremel SC473 2.615.S47.2JA
    Арт. X1319051762
    5.0
    2
    Щетка Dremel SC473 2.615.S47.2JA

      Щетка Dremel SC473 2.615.S47.2JA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051762
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Абразивная щетка 2.615.S47.2JA Dremel 472S имеет очень гибкую щетину, позволяющую снимать слой материала с поверхности, не повреждая основной слой. Может использоваться для удаления заусенцев, чистки, окончательной отделки, полировки тонких небольших деталей и труднодоступных мест. 

        Преимущества

        • Тонкое шлифование - окисленный металл / металл тонкий, жесть / металл толстый
        • Зачистка щеткой - металл толстый / металл тонкий, жесть / окисленный металл