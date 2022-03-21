Щетка Dremel SC473 2.615.S47.2JA

Преимущества

Тонкое шлифование - окисленный металл / металл тонкий, жесть / металл толстый

Зачистка щеткой - металл толстый / металл тонкий, жесть / окисленный металл

Абразивная щетка 2.615.S47.2JA Dremel 472S имеет очень гибкую щетину, позволяющую снимать слой материала с поверхности, не повреждая основной слой. Может использоваться для удаления заусенцев, чистки, окончательной отделки, полировки тонких небольших деталей и труднодоступных мест.