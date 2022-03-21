Щетка Dremel SC473 2.615.S47.2JA
Арт. X1319051762
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|США
- Абразивная щетка 2.615.S47.2JA Dremel 472S имеет очень гибкую щетину, позволяющую снимать слой материала с поверхности, не повреждая основной слой. Может использоваться для удаления заусенцев, чистки, окончательной отделки, полировки тонких небольших деталей и труднодоступных мест.
Преимущества
- Тонкое шлифование - окисленный металл / металл тонкий, жесть / металл толстый
- Зачистка щеткой - металл толстый / металл тонкий, жесть / окисленный металл