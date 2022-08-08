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Шлифмашина угловая Makita GV 5010
5.0
1
Найти аналог
Полировальные машины
    Шлифмашина угловая Makita GV 5010
    Арт. Х12725376
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Makita GV 5010
    Шлифмашина угловая Makita GV 5010
    Шлифмашина угловая Makita GV 5010
    Шлифмашина угловая Makita GV 5010
    Шлифмашина угловая Makita GV 5010
    Шлифмашина угловая Makita GV 5010
      Шлифмашина угловая Makita GV 5010
      Шлифмашина угловая Makita GV 5010
      Шлифмашина угловая Makita GV 5010
      Шлифмашина угловая Makita GV 5010
      Шлифмашина угловая Makita GV 5010
      Шлифмашина угловая Makita GV 5010

      Шлифмашина угловая Makita GV 5010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725376
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Крепление полировальных насадок
      		на липучке
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дисковая шлифовальная машина Makita GV5010 предназначена для обработки деревянных и металлических поверхностей. Встроенная электроника поддерживает постоянное число оборотов под нагрузкой, что способствует повышению качества обработки материала. Дополнительную рукоятку можно установить как слева, так и справа, относительно корпуса шлифмашины, изготовленного из армированного пластика. Крепление насадки на липучке.

        Преимущества

        • Удобная работа. Рукоятка с прорезиненными накладками способствует удобному удержанию инструмента в руке
        • Охлаждение. Отверстия в корпусе дисковой шлифовальной машины Makita GV5010 предназначены для вентиляции внутренних элементов
        • Длительная работа. Кнопка фиксации пуска служит для длительной работы без усилий со стороны оператора
        • Диаметр диска составляет 125 мм, а диаметр полировальной насадки - 120 мм
        • Двойная защитная изоляция для высокой электробезопасности
        • Электронная система стабилизации для достижения высокого качества на всей обрабатываемой поверхности
        • Возможно использование с насадками на липучке (если установить соответствующую опорную тарелку, приобретаемую дополнительно)
        • Система шумопонижения