Шлифмашина угловая Makita GV 5010

Преимущества

Удобная работа. Рукоятка с прорезиненными накладками способствует удобному удержанию инструмента в руке

Охлаждение. Отверстия в корпусе дисковой шлифовальной машины Makita GV5010 предназначены для вентиляции внутренних элементов

Длительная работа. Кнопка фиксации пуска служит для длительной работы без усилий со стороны оператора

Диаметр диска составляет 125 мм, а диаметр полировальной насадки - 120 мм

Двойная защитная изоляция для высокой электробезопасности

Электронная система стабилизации для достижения высокого качества на всей обрабатываемой поверхности

Возможно использование с насадками на липучке (если установить соответствующую опорную тарелку, приобретаемую дополнительно)

Система шумопонижения

Дисковая шлифовальная машина Makita GV5010 предназначена для обработки деревянных и металлических поверхностей. Встроенная электроника поддерживает постоянное число оборотов под нагрузкой, что способствует повышению качества обработки материала. Дополнительную рукоятку можно установить как слева, так и справа, относительно корпуса шлифмашины, изготовленного из армированного пластика. Крепление насадки на липучке.