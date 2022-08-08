Шлифмашина угловая Makita GV 5010
Арт. Х12725376
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Крепление полировальных насадок
|на липучке
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Напряжение сети, В
|220
- Дисковая шлифовальная машина Makita GV5010 предназначена для обработки деревянных и металлических поверхностей. Встроенная электроника поддерживает постоянное число оборотов под нагрузкой, что способствует повышению качества обработки материала. Дополнительную рукоятку можно установить как слева, так и справа, относительно корпуса шлифмашины, изготовленного из армированного пластика. Крепление насадки на липучке.
Преимущества
- Удобная работа. Рукоятка с прорезиненными накладками способствует удобному удержанию инструмента в руке
- Охлаждение. Отверстия в корпусе дисковой шлифовальной машины Makita GV5010 предназначены для вентиляции внутренних элементов
- Длительная работа. Кнопка фиксации пуска служит для длительной работы без усилий со стороны оператора
- Диаметр диска составляет 125 мм, а диаметр полировальной насадки - 120 мм
- Двойная защитная изоляция для высокой электробезопасности
- Электронная система стабилизации для достижения высокого качества на всей обрабатываемой поверхности
- Возможно использование с насадками на липучке (если установить соответствующую опорную тарелку, приобретаемую дополнительно)
- Система шумопонижения