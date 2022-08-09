Шлифмашина угловая Metabo WBA 11-125 Quick 1150вт 601103000
Арт. Х12725360
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Metabo WBA 11-125 Quick 601103000 используется в строительно-ремонтных и демонтажных работах для шлифования и зачистки сварных швов, резки стальных профилей средних размеров и разрезания кафельной плитки. Надежный двигатель Metabo Marathon мощностью 1100 Вт обеспечивает эффективную работу за счет защиты от абразивной пыли и эффективного охлаждения, а вероятность разрыва диска снижена до минимума за счет предохранительной муфты, которая останавливает диск при его заклинивании/зажатии в материале. Наличие виброручки упрощает рабочий процесс и делает работу более комфортной, снижая вредное воздействие на руки оператора.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Metabo WBA 11-125 Quick 601103000 снижает уровень вибрации (Metabo VibraTech) и делает продолжительную работу с инструментом неутомительной
- Удобное удержание. Основная рукоятка имеет удобную форму для надежного удержания инструмента
- Долговечность. Корпус редуктора, выполненный из алюминиевого литья под давлением, обеспечивает надежность и долговечность работы инструмента за счет эффективного охлаждения и стойкости к ударам
- Безопасная смена оснастки. Инструмент оснащен кнопкой блокировки шпинделя, обеспечивающей быструю смену дисков, для чего не требуется ключ (Metabo Quick)
- Долговечный двигатель Metabo Marathon, защищенный от пыли вращающейся крыльчаткой и многослойным покрытием эпоксидной смолой
- Защитная решетка якоря и защита обмоток статора
- Лабиринтные уплотнения обеспечивают защиту подшипников от пыли
- Тормоз выбега - для более быстрой остановки диска при выключении инструмента (за 3 секунды)
- Автобалансир (специальная шайба с шариками во фланце, компенсирующая дисбаланс диска) - для снижения уровня вибрации
- Эргономичная форма корпуса шлифмашины делает работу неутомительной
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты оператора и инструмента при заклинивании диска
- Устойчивый к проворачиванию (осколками диска в крайнем случае разрыва некачественного диска) и легко регулируемый защитный кожух вручную без инструмента
- Автоматическое отключение щеток при износе - коллектор двигателя не повредится при износе щеток