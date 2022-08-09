Шлифмашина угловая Metabo WBA 11-125 Quick 1150вт 601103000

Преимущества

Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Metabo WBA 11-125 Quick 601103000 снижает уровень вибрации (Metabo VibraTech) и делает продолжительную работу с инструментом неутомительной

Удобное удержание. Основная рукоятка имеет удобную форму для надежного удержания инструмента

Долговечность. Корпус редуктора, выполненный из алюминиевого литья под давлением, обеспечивает надежность и долговечность работы инструмента за счет эффективного охлаждения и стойкости к ударам

Безопасная смена оснастки. Инструмент оснащен кнопкой блокировки шпинделя, обеспечивающей быструю смену дисков, для чего не требуется ключ (Metabo Quick)

Долговечный двигатель Metabo Marathon, защищенный от пыли вращающейся крыльчаткой и многослойным покрытием эпоксидной смолой

Защитная решетка якоря и защита обмоток статора

Лабиринтные уплотнения обеспечивают защиту подшипников от пыли

Тормоз выбега - для более быстрой остановки диска при выключении инструмента (за 3 секунды)

Автобалансир (специальная шайба с шариками во фланце, компенсирующая дисбаланс диска) - для снижения уровня вибрации

Эргономичная форма корпуса шлифмашины делает работу неутомительной

Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты оператора и инструмента при заклинивании диска

Устойчивый к проворачиванию (осколками диска в крайнем случае разрыва некачественного диска) и легко регулируемый защитный кожух вручную без инструмента

Автоматическое отключение щеток при износе - коллектор двигателя не повредится при износе щеток

Угловая шлифмашина Metabo WBA 11-125 Quick 601103000 используется в строительно-ремонтных и демонтажных работах для шлифования и зачистки сварных швов, резки стальных профилей средних размеров и разрезания кафельной плитки. Надежный двигатель Metabo Marathon мощностью 1100 Вт обеспечивает эффективную работу за счет защиты от абразивной пыли и эффективного охлаждения, а вероятность разрыва диска снижена до минимума за счет предохранительной муфты, которая останавливает диск при его заклинивании/зажатии в материале. Наличие виброручки упрощает рабочий процесс и делает работу более комфортной, снижая вредное воздействие на руки оператора.