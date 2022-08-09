Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифмашина угловая Metabo WBA 11-125 Quick 1150вт 601103000
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo WBA 11-125 Quick 1150вт 601103000
    Арт. Х12725360
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo WBA 11-125 Quick 1150вт 601103000
    Шлифмашина угловая Metabo WBA 11-125 Quick 1150вт 601103000
      Шлифмашина угловая Metabo WBA 11-125 Quick 1150вт 601103000
      Шлифмашина угловая Metabo WBA 11-125 Quick 1150вт 601103000

      Шлифмашина угловая Metabo WBA 11-125 Quick 1150вт 601103000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12725360
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WBA 11-125 Quick 601103000 используется в строительно-ремонтных и демонтажных работах для шлифования и зачистки сварных швов, резки стальных профилей средних размеров и разрезания кафельной плитки. Надежный двигатель Metabo Marathon мощностью 1100 Вт обеспечивает эффективную работу за счет защиты от абразивной пыли и эффективного охлаждения, а вероятность разрыва диска снижена до минимума за счет предохранительной муфты, которая останавливает диск при его заклинивании/зажатии в материале. Наличие виброручки упрощает рабочий процесс и делает работу более комфортной, снижая вредное воздействие на руки оператора.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Metabo WBA 11-125 Quick 601103000 снижает уровень вибрации (Metabo VibraTech) и делает продолжительную работу с инструментом неутомительной
        • Удобное удержание. Основная рукоятка имеет удобную форму для надежного удержания инструмента
        • Долговечность. Корпус редуктора, выполненный из алюминиевого литья под давлением, обеспечивает надежность и долговечность работы инструмента за счет эффективного охлаждения и стойкости к ударам
        • Безопасная смена оснастки. Инструмент оснащен кнопкой блокировки шпинделя, обеспечивающей быструю смену дисков, для чего не требуется ключ (Metabo Quick)
        • Долговечный двигатель Metabo Marathon, защищенный от пыли вращающейся крыльчаткой и многослойным покрытием эпоксидной смолой
        • Защитная решетка якоря и защита обмоток статора
        • Лабиринтные уплотнения обеспечивают защиту подшипников от пыли
        • Тормоз выбега - для более быстрой остановки диска при выключении инструмента (за 3 секунды)
        • Автобалансир (специальная шайба с шариками во фланце, компенсирующая дисбаланс диска) - для снижения уровня вибрации
        • Эргономичная форма корпуса шлифмашины делает работу неутомительной
        • Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты оператора и инструмента при заклинивании диска
        • Устойчивый к проворачиванию (осколками диска в крайнем случае разрыва некачественного диска) и легко регулируемый защитный кожух вручную без инструмента
        • Автоматическое отключение щеток при износе - коллектор двигателя не повредится при износе щеток