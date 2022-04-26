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Угловая шлифмашина Patriot AG 131 The one
4.5
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Patriot AG 131 The one
    Арт. Х12725471
    4.5
    2
    Угловая шлифмашина Patriot AG 131 The one
    Угловая шлифмашина Patriot AG 131 The one
    Угловая шлифмашина Patriot AG 131 The one
    Угловая шлифмашина Patriot AG 131 The one
      Угловая шлифмашина Patriot AG 131 The one
      Угловая шлифмашина Patriot AG 131 The one
      Угловая шлифмашина Patriot AG 131 The one
      Угловая шлифмашина Patriot AG 131 The one

      Угловая шлифмашина Patriot AG 131 The one

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725471
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Patriot AG 131 The one предназначена для шлифования, зачистки и резания металлических конструкций. Она используется в строительстве и ремонтных работах. Блокировка шпинделя позволяет быстро и просто менять диски. Дополнительная рукоятка способствует комфортной работе пользователя.

        Преимущества

        Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        Специальный кожух защищает пользователя от искр и пыли во время работы;
        Боковая рукоятка - для надежного удержания Patriot AG 131 The one