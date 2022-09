Угловая шлифмашина Patriot AG 131 The one предназначена для шлифования, зачистки и резания металлических конструкций. Она используется в строительстве и ремонтных работах. Блокировка шпинделя позволяет быстро и просто менять диски. Дополнительная рукоятка способствует комфортной работе пользователя. Преимущества Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Специальный кожух защищает пользователя от искр и пыли во время работы;

Боковая рукоятка - для надежного удержания Patriot AG 131 The one