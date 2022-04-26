Угловая шлифмашина Patriot AG 131 The one
Арт. Х12725471
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Patriot AG 131 The one предназначена для шлифования, зачистки и резания металлических конструкций. Она используется в строительстве и ремонтных работах. Блокировка шпинделя позволяет быстро и просто менять диски. Дополнительная рукоятка способствует комфортной работе пользователя.
ПреимуществаБлокировка шпинделя - для простой смены оснастки
Специальный кожух защищает пользователя от искр и пыли во время работы;
Боковая рукоятка - для надежного удержания Patriot AG 131 The one