Угловая шлифмашина Patriot AG 124

Преимущества

Мощный двигатель

Кожух для защиты оператора от искр и пыли

Боковая рукоятка для облегчения продолжительной и интенсивной работы

Удобный хват благодаря малой толщине корпуса PATRIOT AG 124 110301270

Прорезиненный сетевой кабель выдерживает низкие температуры и имеет больший срок службы, устойчив к перегибам

AG 124 - модель предназначена для шлифования и очистки различных поверхностей, а также для резки деталей из пластика и металла небольшой толщины. Благодаря небольшому весу и удобному хвату УШМ можно использовать в различных положениях в условиях ограниченного пространства. Несмотря на габариты, модель обладает мощным двигателем