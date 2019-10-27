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Угловая шлифмашина Patriot AG 124
5.0
1
3 090 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Patriot AG 124
    Арт. О00000001922
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Patriot AG 124
    Угловая шлифмашина Patriot AG 124
    Угловая шлифмашина Patriot AG 124
    Угловая шлифмашина Patriot AG 124
    Угловая шлифмашина Patriot AG 124
    Угловая шлифмашина Patriot AG 124
    Угловая шлифмашина Patriot AG 124
    Угловая шлифмашина Patriot AG 124
      Угловая шлифмашина Patriot AG 124
      Угловая шлифмашина Patriot AG 124
      Угловая шлифмашина Patriot AG 124
      Угловая шлифмашина Patriot AG 124
      Угловая шлифмашина Patriot AG 124
      Угловая шлифмашина Patriot AG 124
      Угловая шлифмашина Patriot AG 124
      Угловая шлифмашина Patriot AG 124

      Угловая шлифмашина Patriot AG 124

      3 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000001922
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      3 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • AG 124 - модель предназначена для шлифования и очистки различных поверхностей, а также для резки деталей из пластика и металла небольшой толщины. Благодаря небольшому весу и удобному хвату УШМ можно использовать в различных положениях в условиях ограниченного пространства. Несмотря на габариты, модель обладает мощным двигателем

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Кожух для защиты оператора от искр и пыли
        • Боковая рукоятка для облегчения продолжительной и интенсивной работы
        • Удобный хват благодаря малой толщине корпуса PATRIOT AG 124 110301270
        • Прорезиненный сетевой кабель выдерживает низкие температуры и имеет больший срок службы, устойчив к перегибам