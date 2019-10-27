Угловая шлифмашина Patriot AG 124
Арт. О00000001922
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- AG 124 - модель предназначена для шлифования и очистки различных поверхностей, а также для резки деталей из пластика и металла небольшой толщины. Благодаря небольшому весу и удобному хвату УШМ можно использовать в различных положениях в условиях ограниченного пространства. Несмотря на габариты, модель обладает мощным двигателем
Преимущества
- Мощный двигатель
- Кожух для защиты оператора от искр и пыли
- Боковая рукоятка для облегчения продолжительной и интенсивной работы
- Удобный хват благодаря малой толщине корпуса PATRIOT AG 124 110301270
- Прорезиненный сетевой кабель выдерживает низкие температуры и имеет больший срок службы, устойчив к перегибам