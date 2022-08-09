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Шлифмашина угловая Skil 900Вт
4.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Skil 900Вт
    Арт. Х12725351
    4.0
    1
    Шлифмашина угловая Skil 900Вт
    Шлифмашина угловая Skil 900Вт
    Шлифмашина угловая Skil 900Вт
    Шлифмашина угловая Skil 900Вт
    Шлифмашина угловая Skil 900Вт
    Шлифмашина угловая Skil 900Вт
    Шлифмашина угловая Skil 900Вт
    Шлифмашина угловая Skil 900Вт
    Шлифмашина угловая Skil 900Вт
    Шлифмашина угловая Skil 900Вт
    Шлифмашина угловая Skil 900Вт
      Шлифмашина угловая Skil 900Вт
      Шлифмашина угловая Skil 900Вт
      Шлифмашина угловая Skil 900Вт
      Шлифмашина угловая Skil 900Вт
      Шлифмашина угловая Skil 900Вт
      Шлифмашина угловая Skil 900Вт
      Шлифмашина угловая Skil 900Вт
      Шлифмашина угловая Skil 900Вт
      Шлифмашина угловая Skil 900Вт
      Шлифмашина угловая Skil 900Вт
      Шлифмашина угловая Skil 900Вт

      Шлифмашина угловая Skil 900Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725351
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина SKIL 9345 LG - предназначена для зачистки, резки, шлифования металла и других материалов.

        Преимущества

        • Для высококачественного резания, шлифования и удаления ржавчины
        • Идеально подходит для разнообразных работ по металлу и камню
        • Современная, прочная конструкция и узкий металлический корпус редуктора повышают удобство подхода
        • Прекрасные эргономические характеристики, захват двумя руками обеспечивает оптимальную управляемость
        • Уникальный запатентованный двухпозиционный курковый переключатель обеспечивает полную управляемость, простоту в обращении и безопасность
        • Зажим шпинделя с системой автоматической фиксации «Clic» – это самый удобный способ смены насадок
        • Эргономичная боковая рукоятка обеспечивает более удобный захват
        • 3-метровый кабель питания обеспечивает наибольшую свободу движений при работе
        • Шпиндель с резьбой М14 для фланца с креплением «Clic»