Шлифмашина угловая Skil 900Вт

Преимущества

Для высококачественного резания, шлифования и удаления ржавчины

Идеально подходит для разнообразных работ по металлу и камню

Современная, прочная конструкция и узкий металлический корпус редуктора повышают удобство подхода

Прекрасные эргономические характеристики, захват двумя руками обеспечивает оптимальную управляемость

Уникальный запатентованный двухпозиционный курковый переключатель обеспечивает полную управляемость, простоту в обращении и безопасность

Зажим шпинделя с системой автоматической фиксации «Clic» – это самый удобный способ смены насадок

Эргономичная боковая рукоятка обеспечивает более удобный захват

3-метровый кабель питания обеспечивает наибольшую свободу движений при работе

Шпиндель с резьбой М14 для фланца с креплением «Clic»

Угловая шлифмашина SKIL 9345 LG - предназначена для зачистки, резки, шлифования металла и других материалов.