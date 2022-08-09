Шлифмашина угловая Skil 900Вт
Арт. Х12725351
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|Нидерланды
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина SKIL 9345 LG - предназначена для зачистки, резки, шлифования металла и других материалов.
Преимущества
- Для высококачественного резания, шлифования и удаления ржавчины
- Идеально подходит для разнообразных работ по металлу и камню
- Современная, прочная конструкция и узкий металлический корпус редуктора повышают удобство подхода
- Прекрасные эргономические характеристики, захват двумя руками обеспечивает оптимальную управляемость
- Уникальный запатентованный двухпозиционный курковый переключатель обеспечивает полную управляемость, простоту в обращении и безопасность
- Зажим шпинделя с системой автоматической фиксации «Clic» – это самый удобный способ смены насадок
- Эргономичная боковая рукоятка обеспечивает более удобный захват
- 3-метровый кабель питания обеспечивает наибольшую свободу движений при работе
- Шпиндель с резьбой М14 для фланца с креплением «Clic»