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Шлифмашина угловая Skil F.015.945.5NA
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Skil F.015.945.5NA
    Арт. Х12725361
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Skil F.015.945.5NA
    Шлифмашина угловая Skil F.015.945.5NA
      Шлифмашина угловая Skil F.015.945.5NA
      Шлифмашина угловая Skil F.015.945.5NA

      Шлифмашина угловая Skil F.015.945.5NA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12725361
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Макс. число оборотов, об/мин
      		12000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифовальная машина SKIL 9455NA VRS F0159455NA подходит для работы с труднообрабатываемыми материалами. Быструю и безопасную замену диска обеспечивает фиксация шпинделя. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом и снижает уровень вибрации. Кожух защищает от искр и пыли, для его регулировки не требуется специальный инструмент. Угольные щетки автоматически отключается, что предотвращает преждевременный износ мотора.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Автоматически отключающиеся щетки защищают электромотор
        • Закаленные косозубые шестерни и пылезащищенные шарикоподошипники - для долгого срока службы
        • Узкий корпус металлического редуктора - для работы в труднодоступных местах
        • Антивибрационная боковая рукоятка
        • Кожух - для защиты от искр и пыли
        • Рукоятка с мягким покрытием - для комфортной работы
        • Сумка - для удобства хранения и транспортировки угловой шлифовальной машины SKIL 9455NA VRS F0159455NA