Шлифмашина угловая Skil F.015.945.5NA

Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Автоматически отключающиеся щетки защищают электромотор

Закаленные косозубые шестерни и пылезащищенные шарикоподошипники - для долгого срока службы

Узкий корпус металлического редуктора - для работы в труднодоступных местах

Антивибрационная боковая рукоятка

Кожух - для защиты от искр и пыли

Рукоятка с мягким покрытием - для комфортной работы

Сумка - для удобства хранения и транспортировки угловой шлифовальной машины SKIL 9455NA VRS F0159455NA

Угловая шлифовальная машина SKIL 9455NA VRS F0159455NA подходит для работы с труднообрабатываемыми материалами. Быструю и безопасную замену диска обеспечивает фиксация шпинделя. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом и снижает уровень вибрации. Кожух защищает от искр и пыли, для его регулировки не требуется специальный инструмент. Угольные щетки автоматически отключается, что предотвращает преждевременный износ мотора.