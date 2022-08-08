Шлифмашина угловая Skil F.015.945.5NA
Арт. Х12725361
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Макс. число оборотов, об/мин
|12000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифовальная машина SKIL 9455NA VRS F0159455NA подходит для работы с труднообрабатываемыми материалами. Быструю и безопасную замену диска обеспечивает фиксация шпинделя. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом и снижает уровень вибрации. Кожух защищает от искр и пыли, для его регулировки не требуется специальный инструмент. Угольные щетки автоматически отключается, что предотвращает преждевременный износ мотора.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Автоматически отключающиеся щетки защищают электромотор
- Закаленные косозубые шестерни и пылезащищенные шарикоподошипники - для долгого срока службы
- Узкий корпус металлического редуктора - для работы в труднодоступных местах
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Кожух - для защиты от искр и пыли
- Рукоятка с мягким покрытием - для комфортной работы
- Сумка - для удобства хранения и транспортировки угловой шлифовальной машины SKIL 9455NA VRS F0159455NA