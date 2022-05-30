Преимущества

Обрезиненный корпус и рукоятка

Компактный размер, автолок шпинделя, одномуфтовый патрон

Защита от переразряда, по температуре при разряде и заряде

Бестрансформаторное моноблочное часовое зарядное устройство

Отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя

Муфта ограничения момента 18+1 позволяет легко подобрать положение муфты для заворачивания любого шурупа/самореза от 3 до 5 мм

Компактный кейс для хранения и транспортировки ИНТЕРСКОЛ ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00 имеет двухскоростной редуктор для эффективного сверления и закручивания крепежа. Она оснащена переключателем диапазонов скоростей с фиксацией в конечных положениях. Инструмент позволяет работать даже в затемненных помещениях благодаря LED-подсветке рабочей зоны. В качестве источника питания используется литий-ионная батарея без эффекта памяти и саморазряда.