Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00
Арт. Ю00000020600
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|32
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00 имеет двухскоростной редуктор для эффективного сверления и закручивания крепежа. Она оснащена переключателем диапазонов скоростей с фиксацией в конечных положениях. Инструмент позволяет работать даже в затемненных помещениях благодаря LED-подсветке рабочей зоны. В качестве источника питания используется литий-ионная батарея без эффекта памяти и саморазряда.
Преимущества
- Обрезиненный корпус и рукоятка
- Компактный размер, автолок шпинделя, одномуфтовый патрон
- Защита от переразряда, по температуре при разряде и заряде
- Бестрансформаторное моноблочное часовое зарядное устройство
- Отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя
- Муфта ограничения момента 18+1 позволяет легко подобрать положение муфты для заворачивания любого шурупа/самореза от 3 до 5 мм
- Компактный кейс для хранения и транспортировки ИНТЕРСКОЛ ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00