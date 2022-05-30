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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00
5.0
3
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00
    Арт. Ю00000020600
    5.0
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000020600
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Китай
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		32
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00 имеет двухскоростной редуктор для эффективного сверления и закручивания крепежа. Она оснащена переключателем диапазонов скоростей с фиксацией в конечных положениях. Инструмент позволяет работать даже в затемненных помещениях благодаря LED-подсветке рабочей зоны. В качестве источника питания используется литий-ионная батарея без эффекта памяти и саморазряда.

        Преимущества

        • Обрезиненный корпус и рукоятка
        • Компактный размер, автолок шпинделя, одномуфтовый патрон
        • Защита от переразряда, по температуре при разряде и заряде
        • Бестрансформаторное моноблочное часовое зарядное устройство
        • Отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя
        • Муфта ограничения момента 18+1 позволяет легко подобрать положение муфты для заворачивания любого шурупа/самореза от 3 до 5 мм
        • Компактный кейс для хранения и транспортировки ИНТЕРСКОЛ ДА-10/14.4Л2 425.0.2.00