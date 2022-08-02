Преимущества

1-часовое быстрозарядное устройство с автоматическим определением степени заряда

Электронное управление частотой вращения Bosch: «Разгон» от 0 до макс. с помощью кнопочного выключателя

Быстросменный аккумуляторный блок

Тормоз выбега и блокировка включения

Рукоятка с мягкой накладкой для более надежного и удобного захвата

Отсек для хранения бит в корпусе

Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH PSR 12-2 0.603.951.J20 компактный и мощный инструмент с 2-скоростным редуктором для любых работ по сверлению и заворачиванию шурупов. 25-ступенчатая установка крутящего момента + ступень для сверления — оптимальная мощность для различного применения.