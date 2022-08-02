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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2 0.603.951.J20
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2 0.603.951.J20
    Арт. Х12713282
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2 0.603.951.J20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2 0.603.951.J20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2 0.603.951.J20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2 0.603.951.J20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2 0.603.951.J20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2 0.603.951.J20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2 0.603.951.J20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2 0.603.951.J20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2 0.603.951.J20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2 0.603.951.J20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2 0.603.951.J20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2 0.603.951.J20

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2 0.603.951.J20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12713282
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH PSR 12-2 0.603.951.J20 компактный и мощный инструмент с 2-скоростным редуктором для любых работ по сверлению и заворачиванию шурупов. 25-ступенчатая установка крутящего момента + ступень для сверления — оптимальная мощность для различного применения.

        Преимущества

        • 1-часовое быстрозарядное устройство с автоматическим определением степени заряда
        • Электронное управление частотой вращения Bosch: «Разгон» от 0 до макс. с помощью кнопочного выключателя
        • Быстросменный аккумуляторный блок
        • Тормоз выбега и блокировка включения
        • Рукоятка с мягкой накладкой для более надежного и удобного захвата
        • Отсек для хранения бит в корпусе