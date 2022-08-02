Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 12-2 0.603.951.J20
Арт. Х12713282
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH PSR 12-2 0.603.951.J20 компактный и мощный инструмент с 2-скоростным редуктором для любых работ по сверлению и заворачиванию шурупов. 25-ступенчатая установка крутящего момента + ступень для сверления — оптимальная мощность для различного применения.
Преимущества
- 1-часовое быстрозарядное устройство с автоматическим определением степени заряда
- Электронное управление частотой вращения Bosch: «Разгон» от 0 до макс. с помощью кнопочного выключателя
- Быстросменный аккумуляторный блок
- Тормоз выбега и блокировка включения
- Рукоятка с мягкой накладкой для более надежного и удобного захвата
- Отсек для хранения бит в корпусе