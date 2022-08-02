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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWALT DCD920B2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWALT DCD920B2
    Арт. Х12713304
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWALT DCD920B2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWALT DCD920B2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12713304
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		55
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-винтоверт DeWalt DCD 920 B2 предназначена для закручивания крепежных элементов и сверления отверстий. Наличие светодиодной подсветки обеспечивает комфортную работу в плохо освещенных помещениях. Быстрозажимной патрон позволяет экономить время в процессе замены принадлежностей. Сниженный уровень шума и вибрации увеличивают комфорт во время длительной работы.

        Преимущества

        • Трехскоростной редуктор обеспечивает оптимальную производительность при различных видах работ
        • Максимальный продолжительный момент достигает 55 Нм
        • Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой вращения - для быстрой смены принадлежностей
        • Электронный тормоз двигателя
        • Полностью металлический редуктор в металлическом корпусе обеспечивает высокую эффективность передачи энергии и увеличивает срок службы инструмента
        • Светодиодная подсветка - для работы в слабо освещенных местах
        • Раздельный селектор регулировки крутящего момента и выбора режимов применения