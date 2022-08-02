Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWALT DCD920B2
Арт. Х12713304
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|55
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-винтоверт DeWalt DCD 920 B2 предназначена для закручивания крепежных элементов и сверления отверстий. Наличие светодиодной подсветки обеспечивает комфортную работу в плохо освещенных помещениях. Быстрозажимной патрон позволяет экономить время в процессе замены принадлежностей. Сниженный уровень шума и вибрации увеличивают комфорт во время длительной работы.
Преимущества
- Трехскоростной редуктор обеспечивает оптимальную производительность при различных видах работ
- Максимальный продолжительный момент достигает 55 Нм
- Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой вращения - для быстрой смены принадлежностей
- Электронный тормоз двигателя
- Полностью металлический редуктор в металлическом корпусе обеспечивает высокую эффективность передачи энергии и увеличивает срок службы инструмента
- Светодиодная подсветка - для работы в слабо освещенных местах
- Раздельный селектор регулировки крутящего момента и выбора режимов применения