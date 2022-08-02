Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWALT DCD920B2

Преимущества

Трехскоростной редуктор обеспечивает оптимальную производительность при различных видах работ

Максимальный продолжительный момент достигает 55 Нм

Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой вращения - для быстрой смены принадлежностей

Электронный тормоз двигателя

Полностью металлический редуктор в металлическом корпусе обеспечивает высокую эффективность передачи энергии и увеличивает срок службы инструмента

Светодиодная подсветка - для работы в слабо освещенных местах

Раздельный селектор регулировки крутящего момента и выбора режимов применения

Аккумуляторная дрель-винтоверт DeWalt DCD 920 B2 предназначена для закручивания крепежных элементов и сверления отверстий. Наличие светодиодной подсветки обеспечивает комфортную работу в плохо освещенных помещениях. Быстрозажимной патрон позволяет экономить время в процессе замены принадлежностей. Сниженный уровень шума и вибрации увеличивают комфорт во время длительной работы.