Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Бесщеточный двигатель Спец БДА-14,4-Б СПЕЦ-3416 обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы

Бесключевой патрон для простой смены оснастки

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Встроенная подсветка упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности

2 аккумулятора для работы без простоев

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Быстрая зарядка (всего за 1 час)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-Б СПЕЦ-3416 предназначена для сверления отверстий в дереве, пластмассах, металле, камне и керамике, а также завинчивания и отвинчивания шурупов, болтов, гаек. Особенностью данной модели является бесщеточный двигатель нового поколения, основные преимущества которого - это высокий КПД, низкое потребление электрической энергии и малые габариты/вес. Двухступенчатый редуктор позволяет выбрать оптимальный скоростной режим для работы. Для освещения рабочей поверхности имеется светодиодная подсветка.