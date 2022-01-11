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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-Б
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-Б
    Арт. О00000029927
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-Б
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-Б
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-Б
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-Б
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-Б
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-Б
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-Б
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-Б
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-Б
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-Б

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-Б

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029927
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		38
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-14,4-Б СПЕЦ-3416 предназначена для сверления отверстий в дереве, пластмассах, металле, камне и керамике, а также завинчивания и отвинчивания шурупов, болтов, гаек. Особенностью данной модели является бесщеточный двигатель нового поколения, основные преимущества которого - это высокий КПД, низкое потребление электрической энергии и малые габариты/вес. Двухступенчатый редуктор позволяет выбрать оптимальный скоростной режим для работы. Для освещения рабочей поверхности имеется светодиодная подсветка.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Бесщеточный двигатель Спец БДА-14,4-Б СПЕЦ-3416 обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы
        • Бесключевой патрон для простой смены оснастки
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Встроенная подсветка упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
        • 2 аккумулятора для работы без простоев
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Быстрая зарядка (всего за 1 час)